台美關稅談判預測已中2點！中經院連賢明提最大風險在立法院 反觀韓國下場

行政院日前在「台美關稅談判說明記者會」，由政委楊珍妮、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰等人說明成果。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 韓國關稅在今（27日）被美國總統川普點名調漲25%，因韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，中經院院長連賢明表示，中經院在對等關稅談判中，提供了三個預測，其中第一和第二點都已經實現，現在就看第三個預測，最大風險是在談好協議後能否在立法院順利通過，要是沒有通過，他也提到韓國今日的下場和反應。

連賢明透過臉書發文表示，中經院在對等關稅談判中，提供了三個預測。第一和第二點都已經實現，現在就看第三個預測。

廣告 廣告

第一，在對等關稅開始公布的時候，預測台灣的對等關稅會在15-20%。

第二，當台灣關稅被暫定20%且疊加的時候，預測台灣最後關稅還是很有機會到 15%不疊加。只是要換到這條款，大家要接受對美幾千億美金的投資或採購。

至於第三點，連賢明提到，台灣最大的風險不是能不能談到最佳的稅率，而是談好這些協議後，能不能在立法院順利通過。要是最後沒有過，川普就會知道台灣政府沒有公信力，後續的對美合作都會出問題。

連賢明指出，「很多人都常笑說川老大是TACO，台灣要勇敢的站出來和川老大對抗。韓國今天稅率被調到 25%，馬上派員飛美國溝通，看看大家要提供韓國什麼建議！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普怨南韓國會沒履行協議、上調關稅！ 韓股早盤開低、官方急派員赴美

韓國被調高關稅！站川普對立面「三個國家」下場？謝金河：選對選錯攸關國家命運