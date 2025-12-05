台美關稅談判 卓榮泰：努力爭取不高於台廠競爭對手

（中央社記者曾筠庭台北5日電）台美關稅談判持續推進中，行政院長卓榮泰表示，政府在談判過程重視產業競爭力，會努力爭取讓台灣企業面對的條件，「不能比競爭對手更高」，以維持整體競爭力，台美談判已進入最後階段，雖尚未舉行最終總結會議，期盼談判能盡速定案，降低企業不確定性。

經濟部今天舉辦第8屆卓越中堅企業獎頒獎典禮，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫出席典禮，肯定中堅企業在後疫情時代全球供應鏈重整中的關鍵貢獻。

卓榮泰致詞表示，全球經貿秩序在後疫情時期加速重整，對美關稅談判與地緣政治再度推動供應鏈洗牌，台灣企業面臨巨大壓力，然而在產業努力與政府協力下，台灣仍走在穩健軌道。

他強調，中堅企業在國際供應鏈地位日益重要，未來「非紅、民主供應鏈」的架構將持續擴大，中堅企業勢必扮演更關鍵角色。

至於產業關注的台美關稅談判，卓榮泰表示，大企業具備調適能力，中小企業則需要政府陪伴，政府最優先思考的是中小企業調適能力，今年4月美方提出對等關稅規定後，台灣在48小時內完成產業支援構想，目前特別預算新台幣930億元已通過，其中經濟部負責約630億元，將用於提升中小企業競爭力、多元市場發展、租稅優惠與經營轉型；勞動部也將投入資源保障就業。

卓榮泰強調，政府在談判過程中十分重視產業競爭力，會努力爭取讓台灣企業面對的條件，「不能比競爭對手更高」，以維持整體競爭力，目前台美談判已進入最後階段，雖尚未舉行最終總結會議，期盼談判能盡速定案，降低企業不確定性，政府持續以積極態度推動後續合作。

有媒體詢問，在野黨質疑半導體赴美國，恐將掏空台灣的說法，卓榮泰簡短回應，「不可能」。

龔明鑫致詞表示，台灣近年經濟表現亮眼，今年在IMD世界競爭力年報排名全球第6名，較去年進步2名，並連年居於2000萬人口以上經濟體的前段班。

龔明鑫說，主計總處最新預估今年經濟成長率將達7.37%、創15年新高，目前尚未見主要國家增速超越台灣，顯示經濟動能強勁，且非ICT產業同樣亮眼，對此肯定中堅企業的共同付出與努力。

今年共有12家企業獲頒卓越中堅企業獎，包括油順精密、川方企業、明達醫學科技、力泰國際、義成工廠、千附精密、健生實業、翔名科技、華城電機、智高實業、群暉科技與印能科技。

另外，大安化學製藥與徠通科技，獲選友善職場優良中堅企業，表彰企業在人才培育與員工照顧上的努力。（編輯：潘羿菁）1141205