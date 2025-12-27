台美關稅談判「只聞樓梯響」 專家揭卡關三大核心問題

圖／TVBS

台灣機能麵食品牌正積極拓展美國市場，卻面臨台美關稅戰的挑戰。業者開發高蛋白減醣麵體，在美國食品展中獲得高度關注，計畫明年出口美國。然而，8月7日生效的20%關稅成為最大障礙，實際稅率因疊加計算可能更高。專家分析指出，台美關稅談判卡關原因包括美豬美牛開放、汽車關稅及美國對台投資要求等議題，而科技產業合作可能成為重要籌碼。在此情況下，台灣出口業者必須調整策略，將價格戰轉為價值戰，以因應全球市場新局勢。

廣告 廣告

專家：美國要求大投資與開放，談判難度升高。圖／TVBS

台灣業者開發出高蛋白、減醣麵體，為麵食愛好者提供更健康的選擇。這些產品主打電商通路，如今正準備進軍美國市場。機能麵食品牌業者麥育瑋表示，研發和銷售高蛋白低碳水的麵條，在台灣和美國都是相當新穎的產品，符合當前的市場趨勢需求。麥育瑋進一步解釋，今年的國際食品展吸引了許多廠商前來洽詢，經評估後認為北美市場最具潛力。他認為美國市場非常成熟，各個層級的產品都能找到對應的消費群體，有利於他們精確定位自身產品。

在美國食品展的參展反響熱烈，這家台灣機能麵食品牌預計明年就要出口至美國市場。然而，近一年來的關稅戰成為他們進入美國市場的最大挑戰。麥育瑋將關稅比喻為一個「加速器」，它迫使有意出口或已在出口的廠商努力將價格戰轉變為價值戰。由於關稅直接影響成本，這促使業者思考如何進行更有效的行銷和產品定位，向消費者證明產品確實能解決他們的問題。

232調查結果未出爐，科技產業恐成談判關鍵。圖／TVBS

自川普上任後實施的對等關稅措施，使台灣面臨嚴峻挑戰。8月7日生效的台灣關稅為20%，高於日本和韓國。然而，這並非最終方案，目前關稅情況仍不明朗，迫使台灣出口商在成本計算上需要多方面考量。

關稅從4月至今，從原先預告的32%降至最新的暫時稅率20%，並於8月7日生效。由於20%的關稅是基於疊加計算，實際稅率對許多產業而言可能更高。目前台灣政府仍在與美國交涉爭取調降，但尚未有最終定案。

淡大國際事務與戰略所所長李大中指出，台灣的確在關稅談判上進展較慢。根據政府公布的公開訊息，台灣已與美國進行了五六輪實體諮商，政府也一再表示談判仍在進行中，最終將有一個總體談判。李大中形容目前情況為「只聞樓梯響不聞人下來」，但一般估計應該快有結果了。

台美關稅談判長期卡關的主要原因包括美豬、美牛開放、汽車關稅以及美國對台灣的投資要求等議題尚未達成共識。李大中分析，美國對其他國家的要求主要有三點：要求大規模投資、大量採購美國商品，以及對美國貨物進行更多市場開放，包括消除非關稅壁壘。他指出，賴政府近期強調的「台灣模式」核心是企業自主，即台灣企業自主規劃海外布局，政府則扮演支持和協助的角色。

出口不確定性升高，台灣企業加速布局全球市場。圖／TVBS

在台美關稅談判中，科技產業成為重要籌碼。台灣科技園區生態系完整，有能力協助美國打造台灣模式。此外，美國商務部的232條款調查結果尚未公布，這些因素都可能成為影響最終關稅的變數。

中經院國際經濟所副研究員戴志言表示，232條款調查涉及冗長的調查期間和內部行政程序。另一個變數是美國最高法院對川普關稅政策合法性的判定，若被判定無效，美方可能會在工具運用上做調整。他認為美國團隊也在等待這個問題的結果。

在關稅影響下，除了政府忙於談判外，台灣出口業者成為最大的受害者。面對成本增加的困境，業者必須制定完善的對策，以應對全球市場的新局勢。

更多 TVBS 報導

美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒

美企連7年冠全場！中國進博會吸4千企業參展 李強喊「安心投資」

曾在美開店一年倒了！UNIQLO捲土重來 在美展百店

為過萬聖節縮衣節食 美主婦添購鍋具改逛二手店

