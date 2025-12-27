台美關稅談判「只聞樓梯響」 專家揭卡關三大核心問題
台灣機能麵食品牌正積極拓展美國市場，卻面臨台美關稅戰的挑戰。業者開發高蛋白減醣麵體，在美國食品展中獲得高度關注，計畫明年出口美國。然而，8月7日生效的20%關稅成為最大障礙，實際稅率因疊加計算可能更高。專家分析指出，台美關稅談判卡關原因包括美豬美牛開放、汽車關稅及美國對台投資要求等議題，而科技產業合作可能成為重要籌碼。在此情況下，台灣出口業者必須調整策略，將價格戰轉為價值戰，以因應全球市場新局勢。
台灣業者開發出高蛋白、減醣麵體，為麵食愛好者提供更健康的選擇。這些產品主打電商通路，如今正準備進軍美國市場。機能麵食品牌業者麥育瑋表示，研發和銷售高蛋白低碳水的麵條，在台灣和美國都是相當新穎的產品，符合當前的市場趨勢需求。麥育瑋進一步解釋，今年的國際食品展吸引了許多廠商前來洽詢，經評估後認為北美市場最具潛力。他認為美國市場非常成熟，各個層級的產品都能找到對應的消費群體，有利於他們精確定位自身產品。
在美國食品展的參展反響熱烈，這家台灣機能麵食品牌預計明年就要出口至美國市場。然而，近一年來的關稅戰成為他們進入美國市場的最大挑戰。麥育瑋將關稅比喻為一個「加速器」，它迫使有意出口或已在出口的廠商努力將價格戰轉變為價值戰。由於關稅直接影響成本，這促使業者思考如何進行更有效的行銷和產品定位，向消費者證明產品確實能解決他們的問題。
自川普上任後實施的對等關稅措施，使台灣面臨嚴峻挑戰。8月7日生效的台灣關稅為20%，高於日本和韓國。然而，這並非最終方案，目前關稅情況仍不明朗，迫使台灣出口商在成本計算上需要多方面考量。
關稅從4月至今，從原先預告的32%降至最新的暫時稅率20%，並於8月7日生效。由於20%的關稅是基於疊加計算，實際稅率對許多產業而言可能更高。目前台灣政府仍在與美國交涉爭取調降，但尚未有最終定案。
淡大國際事務與戰略所所長李大中指出，台灣的確在關稅談判上進展較慢。根據政府公布的公開訊息，台灣已與美國進行了五六輪實體諮商，政府也一再表示談判仍在進行中，最終將有一個總體談判。李大中形容目前情況為「只聞樓梯響不聞人下來」，但一般估計應該快有結果了。
台美關稅談判長期卡關的主要原因包括美豬、美牛開放、汽車關稅以及美國對台灣的投資要求等議題尚未達成共識。李大中分析，美國對其他國家的要求主要有三點：要求大規模投資、大量採購美國商品，以及對美國貨物進行更多市場開放，包括消除非關稅壁壘。他指出，賴政府近期強調的「台灣模式」核心是企業自主，即台灣企業自主規劃海外布局，政府則扮演支持和協助的角色。
在台美關稅談判中，科技產業成為重要籌碼。台灣科技園區生態系完整，有能力協助美國打造台灣模式。此外，美國商務部的232條款調查結果尚未公布，這些因素都可能成為影響最終關稅的變數。
中經院國際經濟所副研究員戴志言表示，232條款調查涉及冗長的調查期間和內部行政程序。另一個變數是美國最高法院對川普關稅政策合法性的判定，若被判定無效，美方可能會在工具運用上做調整。他認為美國團隊也在等待這個問題的結果。
在關稅影響下，除了政府忙於談判外，台灣出口業者成為最大的受害者。面對成本增加的困境，業者必須制定完善的對策，以應對全球市場的新局勢。
更多 TVBS 報導
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美企連7年冠全場！中國進博會吸4千企業參展 李強喊「安心投資」
曾在美開店一年倒了！UNIQLO捲土重來 在美展百店
為過萬聖節縮衣節食 美主婦添購鍋具改逛二手店
其他人也在看
明年暴衝原因曝光！分析師斷言聯發科「躺著都會漲」 「這2檔BBU」行情續燒
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股指數頻頻改寫新高之際，市場對明年行情的想像不減反增。分析師指出，真正的變化不只在指數，而是資金結構正在悄悄轉向...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 13
法人預言台股衝3萬？三大法人提前卡位這「13檔吸金王」曝光 2026年元月行情提前點火
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股年底氣勢如虹，加權指數26日再刷新歷史紀錄，一舉衝上28,590點，總市值同步跨越100兆元大關，市場氣氛熱到沸騰。隨著20...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
HBM一片難求 科技巨頭飛亞洲「鎖產能、搶話語權」
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導AI熱潮全面推升運算需求，也把記憶體供應鏈逼到極限，高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR）如今幾乎「一片難求」。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
外資連7賣近10萬張！廣達盤中翻黑 分析師：恐續測低點
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
融資餘額過熱？法人喊免驚
美股道瓊及標普500指數24日齊登高，26日台股加權指數乘勝追擊，創高可期。然有融資餘額升溫過熱與AI是否泡沫，成為市場關注兩大焦點；對此，多位法人拿出數據印證，目前市場仍屬健康擴張，距離失控或泡沫破裂尚有一段距離，並直言「投資人應該勇於進入泡沫、享受泡沫」，AI只是初升段，未來還有主升段的暴漲行情可期。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
大東電：跟著台廠供應鏈進軍美國 AI資料中心成下一波成長動能
根據《財訊》雙週刊報導，電纜廠大東電（1623）12月23日舉行上市前媒體茶敘。公司表示，2025年前11月營收達59.93億元，已超越去年全年54.83億元，創歷史新高。近五年營收由10億多元至2024年突破50億元。目前在手訂單金額超過120億元，訂單能見度已延伸至2028年，未來3年營運動能以國內電網建設為主，並逐步布局跟隨台積電供應鏈赴美的新市場。財訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI熱潮燒進PCB材料！這檔「材料大廠」成隱形黑馬 三大法人連日加碼 下週法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導AI應用持續擴大，帶動高階PCB材料需求升溫，玻纖布廠富喬（1815）今（26）日開盤以92.3元開出，盤中震盪走高，最高觸及96.5...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
五大題材 點燃台股作夢行情
台股進入年底封關倒數，台股多頭強勢催油門力拚亮麗封關，專家看好，12月作帳行情可望延續至2026年法說會密集召開前夕的台股財報空窗期，作夢行情接棒炒熱，資金蠢蠢欲動之際，聚焦矽光子、低軌衛星、無人機、半導體設備及Google TPU供應鏈等五大題材，成為法人押寶2026年的前哨焦點。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
輝達打槍英特爾！台積電漲15元至1510元 專家：短線有壓先別追高
輝達採用英特爾先進製程的測試喊卡，提振市場對台積電晶片代工地位的信心，台積電（2330）今（26）日盤中一度漲15元衝上1510元。分析師指出，股價已逼近1515元前高與1525元歷史高點，短線面臨明顯壓力，建議不宜追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
台股盤前／標普、道瓊飆漲！美股創高報佳音 台股有望延續聖誕行情
美股在聖誕節假期前夕續寫多頭傳奇，三大指數齊步收高，其中道瓊工業指數大漲近300點創歷史新高，激勵市場樂觀情緒延燒至亞洲市場。台指期夜盤上漲64點，台積電期貨也上揚5元，搭配融資餘額增加13億元，顯示多方買盤持續進場，台股昨因行憲紀念日休市一天。今（26）日開盤有望承接美股聖誕行情，延續強勢格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
國際盤勢／美股平安夜漲聲響起！日股微漲韓股休市 道瓊標普再寫新高
美股在平安夜主要指數再創歷史新高，道瓊工業指數上漲近300點，標普500小幅續揚，而那斯達克則受科技股漲跌互見影響，收盤漲幅有限。整體氣氛偏多，為年末交易週增添一抹亮色；亞洲方面，日股收漲0.13%，韓股則因聖誕節休市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
股市一路驚驚漲，2026年怎麼布局？法人攜手「基金教母」解析投資策略與常見迷思
雖然近期市場不時傳出AI泡沫、經濟衰退的雜音，全球股市仍然一路驚驚漲，順利迎接「聖誕行情」，但面對充滿挑戰與懸念的2026年，投資人該如何訂定策略，一方面推動資產成長，同時又能掌握穩定現金流與節稅效率？「鉅亨買基金」攜手富邦、元大兩大投信舉辦「2026投資未來式－被動投資術，理財必修課」投資說明會，深入解析美台股市展望與指數化投資趨勢，並且邀請「基金教母」蕭......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
點名AI電源受惠股！「這檔」手握30款新案 法人看好2026占比拚翻倍
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球AI伺服器與高功率電源管理需求快速升溫，帶動功率導線架產業升級轉型，順德（2351）營運重心與產品線同步調整，從傳統...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
〈熱門股〉毅嘉躋身光通訊領域股價強勁 本周漲逾13%挑戰前高
軟板廠毅嘉 (2402-TW) 旗下主要負責光通訊、車用等高階利基領域的馬來西亞居林新廠，已於今年 10 月落成，有望帶動公司毛利率提升，在本周矽光子族群走強下，毅嘉股價水漲船高，26 日收在 63.8 元，但周漲幅 13.52%，蓄勢鉅亨網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
巴隆：2026年美股將再度化危機為轉機 企業獲利撐住基本面
不管用任何客觀標準衡量，美股今年表現都可說十分亮眼：在美國總統川普的「解放日」關稅衝擊後，美股宛如浴火鳳凰重生，憑著科技股與人工智慧 (AI) 熱潮，標普 500 指數今年來已漲 18%，而漲勢背後的關鍵，就在美國企業身上。 巴隆周刊 (Barron’s) 報導，要理解股市在鉅亨網 ・ 14 小時前 ・ 4
2025牙科AI年會 聚焦臨床應用
dentall台灣牙e通日前舉辦「2025牙科AI年會」已經圓滿落幕，吸引上百位牙醫師、院長、診所團隊與牙醫系學生參與，成為年度牙科業最具指標性AI盛會。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 5
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8