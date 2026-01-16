台美關稅談判 台灣對等關稅15%不疊加簽署MOU

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導歷經9個月的台美關稅談判，拍板對台稅率為15%、不疊加，是美國逆差國中最低的數字，美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇。對此，行政院長卓榮泰今（16）日表示，此次談判四大目標全數達成，不僅爭取到與日、韓、歐盟齊平的對等關稅，也為台美未來在半導體、ICT及AI供應鏈合作奠定重要基礎；他並肯定談判團隊擊出一支漂亮的全壘打，並強調會依法將談判內容送立法院審議。卓榮泰表示，今天政府以嚴肅、慎重，同時也充滿期待的心情，向國人同胞報告。今日凌晨，由行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，已與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）所率領的美方談判團隊，在美國華府完成總結會議，並共同見證由我國駐美代表處、美國在台協會（AIT）及美國商務部，簽署台美投資備忘錄（MOU），敲定對等關稅、232條款等相關投資內容。他指出，美方已於今日凌晨3時許發布談判重點，我方也同步對外發布新聞，稍早鄭副院長亦在華府召開正式記者會，對外說明談判成果並回應媒體提問。卓榮泰說，此次談判團隊所秉持並追求的四項談判目標，可以說是全數達成。第一，對等關稅持續調降，最終成功爭取到15%的稅率，且不疊加，計算方式與日本、南韓及歐盟等國相同。這一稅率從去（2025）年4月的32%，調降至20%，再進一步降至15%，達到與日韓等國同等的具體成果。第二項目標，台灣廠商赴美投資半導體、半導體其他衍生產品與其他項目的關稅，都享有232條款的最優惠待遇；同時很重要的，我方也爭取到汽車零組件、木材家具項目15%不疊加；另，就航空零組件其中的鋼、鋁、銅衍生產品，也是零關稅關於232條款的最優惠待遇。第三項目標，我方以「台灣模式」與美方展開供應鏈合作，這有助於我國業者在美國拓展半導體、ICT產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作；其中，由台灣企業直接自主投資2500億美元；同時，由政府的銀行融資信保支持2500億美元。此外，在投資領域，會包括半導體、ICT供應鏈等，這會跟美國共同建立一個產業聚落，並請美方提供我國相關業者有利的投資環境。卓榮泰強調，台灣擁有「護國神山」，只要主峰留在台灣，「山在台灣，台灣就是山，我們就可以立足台灣、布局全球、行銷全世界」。第四項目標，是促進未來台美貿易更加平衡，進而形成台美在全球AI供應鏈上的戰略夥伴關係；從結果來看，談判團隊經過多日努力與多次協商，完成這項艱鉅任務，等同擊出一支漂亮的全壘打，值得大家為談判團隊表達高度的肯定與嘉許。展望未來，卓榮泰說，政府還要進一步達成台美的貿易協議，以上這些成果得來確實是不易，過去近十個月以來，政府一方面密集談判，另一方面也率先推出強化韌性特別條例、特別預算，並獲得立法院支持。卓揆不諱言，去年7月，我國先由32%的對等關稅降至20%，這是暫時性的，如今再進一步取得對美貿易順差國中最優惠的關稅待遇，凸顯美方是將台灣視為重要的戰略夥伴。最後，卓榮泰再次感謝鄭麗君副院長、楊珍妮總談判代表，以及所有從開始到現在參與過這次談判的所有部會同仁，大家非常艱辛努力、通力合作，能取得最終這麼好的成績，然而後續還有談判要跟隨著進行，也希望所有部會相關單位，一定要再接再厲，在這個基礎上順利進行下一步，完成整個台美貿易協定，未來也會將相關內容依法送請立法院審議，誠懇希望朝野能共同支持這項得來不易的談判結果。原文出處：快新聞／藍白唱衰全落空！台美關稅15%不疊加 卓揆：擊出一支漂亮全壘打 更多民視新聞報導投「反罷免」可換公假或千元大鈔！ 名酒吧闆娘涉選罷法慘了美眾院通過法案！批准向台灣提供3億美元「外國軍事融資」台美關稅15%不疊加！待遇優於他國 范雲喊話藍白：別再唱衰台灣

