台美關稅談判「台灣模式」成主軸 陳亭妃：談判團隊有信心爭取最有利結果

立委陳亭妃表示，國內產業與社會高度關注關稅談判結果，尤其在台美雙方已進入最後文書交換階段，全國都在等待最終定案。台灣這次採行的「台灣模式」已逐漸清晰，並要求行政團隊持續把握有利談判契機，爭取最佳條件。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 立法院經濟委員會今（1）日就台美關稅談判最新進度進行質詢，立法委員陳亭妃表示，國內產業與社會高度關注談判結果，尤其在台美雙方已進入最後文書交換階段，全國都在等待最終定案。台灣這次採行的「台灣模式」已逐漸清晰，並要求行政團隊持續把握有利談判契機，爭取最佳條件。

經濟部長龔明鑫指出，所謂「台灣模式」，並非直接以政府投入巨額資金換取產業安排，而是以台灣完整的產業聚落、一站式行政協調、供應鏈優勢與赴美投資需求為核心，由產業端主導、政府端全面支援，建立與美方對等溝通的合作架構。談判團隊已就台灣產業特性、可能衝擊與合作利益完整盤點，並與美方討論。

廣告 廣告

針對外界最關心的談判重點，包括「對等關稅」、「不疊加最惠國稅率」及「爭取232條款多項關稅優惠」等問題，陳亭妃逐一詢問談判團隊是否有信心爭取。龔明鑫與台美談判總代表楊珍妮均當場點頭，強調「有信心、全力爭取」。

陳亭妃表示，台灣談判團隊在敏感時刻保持低調是正確策略，因談判內容需經美方同意才能對外公開；但如今談判進展順利，行政院長卓榮泰主動提到「台灣模式」，代表台灣已有相當自信、也掌握一定程度的合作基礎。「台灣模式，就是要讓台灣企業在美國能獲得更好的投資環境、更公平的關稅條件，並確保台灣整體產業競爭力。」

陳亭妃最後感謝談判團隊的努力，並強調此刻更需行政團隊與產業共同合作，穩住供應鏈、強化信心，確保台灣在全球貿易布局中持續立於不敗之地。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林俊憲「醫定勝利」會師 醫界南一中校友成大校友聯合後援會成立

李有宜退黨 黃國昌僅回一句 周軒：談民眾黨的溫度太天真，早就是絕對零度了