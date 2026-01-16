台美關稅談判「四項目標」全達成 卓榮泰讚：擊出一支漂亮的「全壘打」
記者劉秀敏／台北報導
台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，行政院長卓榮泰今（16）日上午表示，這次談判代表所秉持的以及所要追求的「四項談判目標」，可以說是全數達成，包括調降對等關稅、232條款最優惠待遇、以「台灣模式」與美方進行供應鏈合作以及促進台美貿易平衡等。整個談判團隊經過多日努力及多次協商，擊出了一支漂亮的「全壘打」，值得為談判團隊大大嘉許。
由行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。鄭麗君於台灣時間今日上午9時在駐美代表處召開記者會說明後，卓榮泰上午10時也在行政院發表談話。
卓榮泰表示，今天凌晨，由鄭麗君以及楊珍妮總談判代表，所率領的我方談判團隊，已經跟美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），以及談判代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊，在美國華府進行總結會議，共同見證由我駐美代表處以及美國在台協會、美國商務部共同簽署了「台美投資備忘錄」（MOU）。敲定了有關對等關稅以及「232關稅」等投資內容。美方已經在稍早發布了一些重點，我方也同步發布新聞。就在剛剛，鄭麗君也在美國華府正式地對外說明，並回復若干媒體提問。
卓榮泰指出，這次談判代表所秉持的以及所要追求的「四項談判目標」，可以說是全數達成。第一個目標是「對等關稅能夠再調降」，而談判的結果，台灣已經爭取到15%的對等關稅且不疊加，計算方式和日本、韓國、歐盟等國相同。從去年四月份的32%，到後來的20%，這次降到與日、韓等國家同等的15%，這是具體的結果。
卓榮泰表示，第二個達到的目標是，台灣廠商赴美投資半導體及半導體其他衍生產品跟其他項目的關稅，都享有「232條款」的最優惠待遇。同時，我方也爭取到汽車零組件以及木材家具15%不疊加關稅；另外就航空零組件，其中的鋼、鋁、銅衍生的產品也是零關稅等多項關於232關稅的最優惠待遇。
卓榮泰接續提到，第三個目標，我方以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作，有助於我國業者在美國拓展半導體、ICT 產業的藍圖，進一步深化台美經貿合作。其中，由台灣企業直接自主投資有 2500 億美元，由政府的銀行融資、信保支持 2500 億美元，投資的領域包括半導體、ICT 供應鏈等，將與美國共同建立一個產業聚落，美方並會提供我國相關業者有利的投資環境。
卓榮泰強調，台灣有護國神山。只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山，就可以立足台灣，佈局全球，行銷全世界。
至於第四個目標，則是促進未來台美貿易能夠更加的平衡，形成台美全球 AI 供應鏈戰略夥伴的關係。
卓榮泰表示，從結果來看，這次談判，整個談判團隊經過多日努力及多次的協商，完成了這項工作，擊出了一支漂亮的「全壘打」，值得為談判團隊大大嘉許。未來，還要進一步地達成台美貿易協定，上述成果確實得來不易，過去近10個月的時間，政府一方面密集談判；另一方面，政院也率先推出了強化韌性特別條例與特別預算，並獲得立法院支持。
卓榮泰強調，去年七月，先是從32%的對等關稅，降到20%的暫時性關稅，現在則進一步獲得了跟所有對美貿易逆差國家中，最優惠的關稅待遇，突顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴。
最後，卓榮泰表示，要再一次地感謝鄭麗君、楊珍妮以及所有參與過談判的所有部會同仁，大家非常艱辛地努力、通力合作，最終取得這麼好的成績。然而，後續還有談判要進行，也希望所有部會、相關單位一定要再接再厲，在此基礎上順利地進行下一步，完成整個台美貿易協定。
卓榮泰說，將來政院會依法送請立法院審議，誠懇地希望朝野能夠共同支持這項得來不易的談判結果。
更多三立新聞網報導
快訊／台美關稅降至15%不疊加、獲232最優惠待遇 卓榮泰10時親自說明
備戰春節！政院超前部署「四大策略」：輕重症分流、8成獎勵金給第一線
羅智強嗆卓榮泰菜瓜布院長 黃帝穎：藍白不敢面對倒閣後的民意檢驗
黃國昌質疑1.25兆國防預算 卓榮泰要國防部澄清：避免親痛仇快不良後果
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 2 小時前 ・ 41
周品均自稱23歲發明「台灣超商取貨」 網貼維基百科質疑：想流量想瘋？
「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，近日因在社群再度提及遭前夫鄭景太家暴，被前夫提告加重誹謗罪，引發關注，如今則再因自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，再度掀起輿論關注，有粉絲力挺，但也有被網友批評「想流量想瘋了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 11
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 340
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 14
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 10 小時前 ・ 10
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 23
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 256
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 44
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 74
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 83
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 227
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 78
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 23
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 291
尷尬...傳陳亭妃親自拜會解「妃憲之爭」 林俊憲：沒收到通知
民進黨台南市長初選民調，以立委陳亭妃勝出，而稍早傳出陳亭妃將在今（16）日上午九點親自前往初選對手、立委林俊憲的辦公室拜會，以消弭「妃憲之爭」，但直至表定時間，陳亭妃尚在電台接受媒體聯訪。參加民進黨團大會的林俊憲則表示，自己沒有收到通知，並說「黨團會議開會她應該要來啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
經典賽》Clayton Kershaw故事未完！ 加入美國隊出戰第六屆WBC
2026年第六屆世界棒球經典賽美國隊星度上升不停止！洛杉磯道奇退役傳奇名將Clayton Kershaw將加入美國隊！Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前 ・ 13
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前 ・ 13
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言