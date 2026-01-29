台美關稅談判 國民黨智庫：透明化及衝擊評估不足
（中央社記者王承中台北29日電）國民黨智庫執行長張顯耀今天表示，此次台美關稅談判過程，政府存在透明化不足、對外說明不足、衝擊評估不足及政策方向不足。
台美關稅談判達成協議，國家政策研究基金會執行長張顯耀、副執行長吳怡玎、資深顧問薛香川、政大經濟系教授林祖嘉及台大經濟系教授林建甫等人，今天在國家政策研究基金會召開「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」記者會。
張顯耀指出，此次談判過程，政府存在四大不足，第一是透明化不足，談判過程缺乏公開資訊。第二是對外說明不足，政府未能充分向社會與業界解釋。第三是衝擊評估不足，對產業可能遭受的影響缺乏完整分析。第四是政策方向不足，缺乏明確的長期因應策略。
張顯耀表示，相較之下，日本在類似談判中，曾與國內廠商舉辦逾百場說明會；台灣則未舉辦任何一場，顯示政府在溝通上明顯不如日本。如果台美談判失去自由市場的本質，淪為在美國壓力下的被迫選擇，那「廠商的未來在哪裡」。
吳怡玎表示，令人擔憂的是，隨著半導體供應鏈重構，大量的有形資金與無形的人才資產正同步加速離開台灣。她質疑這是否將增加台灣的長期成本，是否已削弱台灣本土的研發動能。當最尖端的研發力道隨產業鏈外移，台灣本土的技術優勢將面臨被掏空的風險。
吳怡玎指出，面對產業空洞化的威脅，研發中心能否根留台灣，關鍵在於「基礎建設的穩定性」。2026年起AI晶片需求進入爆發期，先進製程高度依賴的高端設備極度耗電。若台灣無法提供穩定的電力供應，停電風險將成為台灣半導體供應鏈最脆弱的一環。當基礎能源無法支撐高端製程時，企業為求穩定只能加速外移，最終導致台灣產業面臨空洞化悲劇。
林祖嘉表示，近期美國對各國的霸凌，最近法國、加拿大、英國等國領袖紛紛前往中國大陸訪問，想要保持自身的彈性，這個非常重要；反觀賴政府卻「死抱美國大腿」，台灣應在美中之間保持彈性，不能單押一邊，下週在北京登場的國共智庫論壇正是時候，也非常重要，要充分顯示台灣也是有能力做政策彈性。（編輯：林興盟）1150129
