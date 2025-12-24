台美關稅談判 年底難達陣

台美對等關稅談判尚未塵埃落定，國民黨立委賴士葆昨（24）日質詢時關注，是否有機會在今年底前達陣？經濟部次長何晉滄回應，今年剩下沒幾天，美國又逢耶誕節假期，「可能比較…」，隨後點了下頭。外界解讀，台美要在年底前完成談判仍有難度。

立委追問，是否能在農曆春節前落幕，何晉滄表示，這牽涉到美方時間。

前立委蔡正元爆料，外傳營業額達500億元的製造業必須優先赴美投資，何晉滄對此表示，不清楚這項訊息；行政院當時澄清，相關資訊多為拼湊羅織，不是事實。

