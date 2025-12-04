台美關稅談判「快了」 俞大㵢：明年拚美台雙重課稅減免

華航3日在美舉行鳳凰城-台北首航儀式，駐美代表俞大㵢（右三）出席剪綵。（黃琮淵攝）

美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，駐美代表俞大㵢3日出席華航鳳凰城首航儀式表示，隨著台灣對美投資持續擴大，將力推「美台快速雙重稅收減免」法案，這項案子已推20年了，台灣也是目前唯一還沒與美國簽訂的主要貿易夥伴，「現在越來越接近(成功)」。

華航在美國時間3日在鳳凰城天港機場，舉行鳳凰城-台北首航儀式，俞大㵢受訪時表示，關稅談判接近尾聲，他得到的訊息都是「快了快了」，應該就是在對文字的階段，不敢說是今年底還是明年才會揭曉，談判中聚焦如何讓台灣經驗在美國落地，並不是「把台灣產業連根拔起移到美國來」，會創造雙贏的結果。

俞大㵢表示，台美關係蒸蒸日上，去年台灣有40％的FDI（外國直接投資）是前進美國，未來可能還會更高，華航之所以開航鳳凰城，也是看到台積電的效應，未來不光是台積電，還有其他產業也會跟進，台灣產業可更方便赴美投資落地。

隨著關稅談判接近尾聲，俞大㵢也說，當了台灣廠商赴美投資愈來愈多，美國企業到台灣的投資也在增加中，希望能加速推動「美台快速雙重稅收減免」法案，這項法案已經談了20年，台灣大概是目前唯一還沒與美國簽訂的主要貿易夥伴，「現在越來越接近(成功)」，且這對美國和台灣廠商都有好處，相信雙方都有意願。

俞大㵢分析，「美台快速雙重稅收減免」今年初在眾議院通過，後續尚待參院表決，因美國2026年將舉行期中選舉，屆時參議院換屆，案子又要重新來過，所以希望把握明年促成，屆時包括赴美建廠的台灣企業，若須派駐員工至當地，已負擔台灣稅務者，在美的勞務所得無須再繳稅；在美台灣人的美國來源所得也將享有較低的扣繳稅率。

