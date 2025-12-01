台美關稅談判 楊珍妮：爭取對等關稅調降且不疊加 機率非常高

台美談判進入最後階段，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天在立法院答詢表示，會爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優惠，「我們有信心」。立委追問對等關稅調降且不疊加機率為何，楊珍妮回答「機率非常高」。

另外，近日有外電報導台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅。楊珍妮答詢也說明，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。

經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日表示，台美關稅談判，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。（中央社資料照）

立法院經濟委員會今天邀經濟部、國發會、經貿談判辦公室等相關部會就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。立委詢問，台灣談判團隊對於爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優惠，是否有信心。

廣告 廣告

楊珍妮答詢表示，相信在行政院副院長鄭麗君帶領下，一定會爭取上述目標，「我們有信心」。楊珍妮並直言，今年4月至今，台灣對等關稅從32%降至20%，台灣團隊從4月開始與美方展開談判，美方「非常肯定我方的務實積極態度，談判氣氛正向發展」。

根據行政院經貿談判辦公室報告，台灣經濟高度仰賴外貿，且台美逆差結構特殊，高達9成是來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方正進行的232條款調查，使得台灣對美關稅談判必須就對等關稅和232條款多項關稅一併磋商。

楊珍妮說，台灣談判團隊將對等關稅與232條款一起談，一定會爭取對等關稅稅率調降且不疊加。國民黨立委謝衣鳯質詢時追問「機率有多高」，楊珍妮答詢「機率非常高」。

行政院經貿談判辦公室今天也發布新聞說明，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件，以提供業者穩定經商環境，維繫產業利益及國家競爭力。

行政院經貿談判辦公室表示，談判團隊積極提出有利於台灣的方案與美方洽商，與美方的技術性磋商已大致完成，正在做文件交換，待完成書面文件交換過程後， 希望能夠進入到最後的總結會議，達成台美貿易協議。

另外 ，國民黨立委謝衣鳯、鄭正鈐質詢時關切，台灣是否承諾協助美國訓練半導體勞工換取降低關稅，楊珍妮答詢表示，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一」。

謝衣鳯追問，美國要求台灣企業赴美投資時，要求必須使用當地勞動力，經濟部部長龔明鑫答詢表示，對外投資而言，當然會使用當地勞工。龔明鑫並補充，企業赴美國設廠，若沒有人力，廠就沒辦法運作，以台積電為例，本身也有職能訓練。

國發會主委葉俊顯答詢也說明，台積電對於人力運用本身會有判斷。立委質詢，美方有無要求多少比例用在地員工？葉俊顯則表示「不清楚」。

楊珍妮答詢時重申，談判細節尚未定案，因此沒辦法對外說明；但對於報導聲稱訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒有談到這些。