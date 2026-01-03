台美關稅談判「等最後總結會議」龔明鑫：可能與其他國家一起公布

經濟部長龔明鑫。 圖：謝莉慧／攝

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對等關稅政策衝擊各國經濟，台灣稅率目前為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。台灣與美國展開關稅談判，現在已進入最後階段，經濟部長龔明鑫2日受訪時透露，大致上已經都有共識，現在就是等最後的總結會議，已看到美國非常積極跟其他國家陸續達成協議，推測會一起公布。

龔明鑫表示，從報導上來看，已知美國最近同步與多國展開密集談判，因此相關時程仍需配合整體進度，可能會一起公布，可能要稍微等一下。另外，近期包括仁寶、緯穎等大廠前進美國與墨西哥增資，引發外界擔憂。龔明鑫也說，立足台灣、佈局全球本來就是發展原則，而這些廠商是最後終端在海外做組裝，以台灣來講，土地、人力確實也沒有那麼多。

龔明鑫提到，投審司去年前11月核准（備）對外投（增）資金額，總計362億9717萬4000美元，較上年同期減少17.98%，是比前一年還少，本來就在預料當中，而主計總處統計去年民間投資除物價上漲因素後，實質成長仍有近10%，顯示國內投資動能強勁，不會因為海外投資產生排擠效應，最好的核心技術與附加價值都留在台灣。

龔明鑫指出，主計總處預估今年經濟成長率是3.54％，基於AI（人工智慧）發展，出口需求比較熱絡，對今年成長會稍微樂觀一點。傳統性產業還是有挑戰，主要根源還是中國經濟不景氣，很多產品拋售到國際市場低價傾銷。政府提出特別預算協助會執行到2027年，希望利用這兩年讓傳統性產業「改變體質」。一定要做出有差異性的產品才能擺脫紅海市場競爭。

