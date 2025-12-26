台美關稅談判 經貿辦：已大致達成一定共識
台美關稅談判進度備受矚度，行政院長卓榮泰曾暗示，台美關稅談從感恩節期待到耶誕節，如今聖誕節已過，但台美關稅仍未底定。對此，行政院經貿談判辦公室今（26）天回應，目前已大致達成一定共識，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，後續也會依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。
經貿辦表示，自9月底台美實體會議後，雙方又進行多次線上磋商及文件交換，目前雙方對於台美貿易協議和供應鏈合作，以及美方調降對台對等關稅，並提供232條款優惠待遇等課題已有大致共識，我方目前正待美方安排總結會議，雙方皆希望達成貿易協議，開啟下階段經貿合作。
經貿辦指出，今年4月至7月底的第一階段談判，我方和美國貿易代表署及商務部就「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購、供應鏈合作」等議題進行多輪談判。由於美台逆差中有9成來自半導體及資通訊產品，屬於美方依據232條款正在調查中的重點項目，而截至7月底，美國232半導體關稅政策尚在發展中，所以台美雙方未能進行談判總結。美方將我對等關稅稅率從32％調降為20％的「暫時性稅率」＋原MFN（最惠國待遇）稅率，須就「供應鏈合作及232條款優惠待遇」進行第二階段的談判，完成協商後方可再調降對等關稅稅率。
經貿辦表示，8月至今的第二階段談判，我方主要以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續向美方爭取包含調降對等關稅且不疊加、未來232半導體及衍生品關稅優惠模式，以及其他232項目優惠待遇。
經貿辦強調，在此同時，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行確認。目前已大致達成一定共識，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，後續也會依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。
其他人也在看
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 186
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 183
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 1 天前 ・ 114
賴氏憲法規定審總預算期限？他酸：要多用AI
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委吳...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 63
「打掉意見不同雜質」憲訴法5大法官憲判譴責案逕付二讀
5名大法官判決憲法訴訟法修正條文違憲無效，輿論譁然，也引發在野黨強烈不滿。國民黨立法院黨團針對5名大法官提出譴責案，今（26）日在立法院會中，藍白聯手以人數優勢將譴責案逕付二讀，並交黨團協商。中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 93
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 429
日本罕見公開1994年外交文件揭中國惡行 周軒：反擊來了
日本外務省罕見公開1994年的外交文件，揭開中國政府當年對日本政府的強硬施壓，中方威脅日方，若讓前台灣總統李登輝順利訪日「一定會出大事」。對此，政治工作者周軒今（25）日直言，日本對中國的反擊來了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 123
「倒閣、彈劾總統」支持度驚人！他揭潛台詞
[NOWnews今日新聞]根據《震傳媒》公布最新時事民調，有關在野發動倒閣、談彈劾總統2議題，均有逾4成國人贊成；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，陳東豪表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 32
政院副署不執行「停砍年金案」 羅智強酸爆
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 12
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 28
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
王金平任最高顧問 她讚：南部選情強心針
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文24日在中常會宣布2026年選舉第一波提名，並計畫於1月初，正式邀請立法院前院長王金平出任國民黨最高顧問。台北市議員鍾沛君說，王金平在政壇向來有「沒有敵人」的...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 11
政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的
行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 14
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
盧秀燕不忍了！重話指賴清德「國政擺爛」
向來專注市政的台中市長盧秀燕，近日接受專訪時罕見直言賴政府「國政擺爛」。她強調，總統應展現高度與能力解決兩院紛爭、化解憲政危機，若不能團結國人解決國內紛爭，不安內要如何攘外？盧秀燕更憂心表示，國家因政治紛爭停滯不前，民生、經濟、環保、教育文化等攸關人民生活的議題都被忽略。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 62
藍提案譴責5位大法官、憲判無效 綠：精神錯亂還是黨格錯亂？
立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨團今日於立法院會提案，譴責5位作成決議的大法官，且宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，並以人數優勢通過逕付二讀，交付黨團協自由時報 ・ 4 小時前 ・ 2
藍拚南二都 柯志恩、謝龍介起跑
國民黨前天徵召立委柯志恩、謝龍介分別參選2026高雄、台南市長，柯志恩昨在鳳山新城勝利路成立原住民後援會，誓言贏回勝利，...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
停砍年改法案 政院定調「副署不執行」將聲請釋憲
立法院三讀通過停砍年改法案，府院今（26日）將正式拍板定案。據了解，在憲法法庭19日宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭得以重啟後，針對停砍年改法案，行政院將「副署後暫不執行」，並聲請釋憲。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 16
總統公告最後期限！政院副署「反年改法案」 但立刻送請大法官解釋
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導藍白月初聯手通過「反年改法案」，今（26）日為總統公告的最後期限。對此，行政院稍早表示，該法案違憲，也違反充分討論原...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5