台美關稅談判「近達成協議」 紐時：對台關稅15%、台積電再建5廠
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）發布行政命令將台灣對等關稅稅率調整為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。台灣經貿團隊持續與美方協商。紐約時報報導指稱，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。
紐約時報引述數名知情人士的說法指出，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。台美經貿協商因關稅議題而延宕，川普政府近幾個月來只宣布和部分國家達成有限的貿易協議。
紐時報導提到，台灣在全球晶片生產中占據主導地位，而這些晶片正是電腦和人工智慧資料中心的核心。但北京當局獨斷認為台灣屬於中國，未來將由中國控制，導致依賴台灣晶片的風險似乎逐漸升高。中國已在台海多次進行實彈軍演，官方與企業高層憂心中共可能犯台，將影響電子產品、汽車和軍備的全球供應鏈。
台積電是卓越的晶片製造業者，自2020年起，已在美國亞利桑那州完成一座半導體廠，第2座已近完工，預計2028年投產，並承諾未來幾年興建4座新廠，但台美雙方協商的說法則是會增建至少5座。紐時詢問美國貿易代表署及商務部，兩者都未回應報導。
川普去年4月對全球推出對等關稅，暫緩後於8月重新上路，把台灣貨品進口到美國的業者需繳交20%關稅，但半導體與許多電子用品可豁免，並等待美方依據貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）以國安為由，對半導體產品的調查結果。
半導體占台灣總出口1/3以上，全球最有價值晶片大多在台積電的20多個廠房製造，美國若開徵晶片關稅將直接影響台灣和台積電。紐時報導提出輸美半導體是否受貿易擴張法第232條款影響以及台積電增加設廠等疑問，目前尚不清楚屆時協議如何運作。
台灣政府與美國貿易代表署的談判雖有前期結論，但仍就232條款及台積電對美投資項目跟美國商務部討論，就在台積電近期於亞利桑那州鳳凰城購地擴廠的同時，相關對話已有結論。美方官員先前已表示，投資美國的業者不受232條款的關稅影響，但還不清楚屆時如何運作。
