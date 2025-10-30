台美關稅談判 鄭麗君曝現階段重點、最新進度
〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台美關稅談判進度，行政院副院長鄭麗君昨(30)日表示，由於本週台美雙方都正參與亞太經濟合作會議(APEC)，預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。
鄭麗君昨接見接見金商獎中外得獎企業一行，行政院於深夜發出新聞。鄭麗君致詞表示，過去幾個月，我方談判團隊和美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判。
鄭麗君說，現階段談判重點，主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN(最惠國待遇)稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。
鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本週台美雙方都正參與APEC，預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。
