台美關稅談判「4項目標」全達成 卓榮泰讚：擊出漂亮全壘打

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。行政院長卓榮泰今（16日）表示，此次「4項談判目標」全數達成，談判團隊擊出一支漂亮全壘打，值得很大嘉許，「台灣有護國神山，只要主峰留在台灣、山在台灣，就可以立足台灣、布局全球、行銷世界」。

由行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的談判團隊，於美東時間15日與美方談判團隊進行總結會議，達成包含「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

行政院長卓榮泰今（16日）指出，談判團隊已與美國商務部敲定有關對等關稅以及「232關稅」等投資內容。這次追求「4項談判目標」，首先希望對等關稅能再進行調降，而談判結果，台灣已經爭取到15%對等關稅，且不疊加，計算方式與日本、南韓、歐盟等國都相同，該數字從去年4月份的32%到後來20%，最後降至與日韓等相關國家同等的15%。

卓榮泰表示，台灣廠商赴美投資半導體及半導體其他衍生產品跟其他項目的關稅，都享有「232條款」的最優惠待遇。同時，談判團隊也爭取到汽車零組件以及木材家具15%不疊加關稅，航空零組件，其中的鋼、鋁、銅衍生的產品也是零關稅等多項關於「232關稅」的最優惠待遇。

卓榮泰接續提到，談判團隊以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作，有助於我國業者在美國拓展半導體、ICT 產業的藍圖，進一步深化台美經貿合作。其中，由台灣企業直接自主投資有 2,500 億美元（約新台幣7.8兆），由政府的銀行融資、信保支持 2,500 億美元（約新台幣7.8兆），投資的領域包括半導體、ICT 供應鏈等，將與美國共同建立一個產業聚落，美方並會提供我國相關業者有利的投資環境。

卓榮泰表示認為，「台灣有護國神山，只要主峰留在台灣、山在台灣，就可以立足台灣、布局全球、行銷世界」，未來台美貿易將會更加平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。從結果來看，談判團隊經過多日努力、多次協商，完成這項工作，「擊出一支漂亮全壘打」，值得給予很大嘉許，未來還要進一步達成台美貿易協議。





