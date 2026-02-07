台美關稅談判2月中簽約？蔣萬安：期待中央完整說明

立法院副院長江啟臣6日透露，去年的關稅挑戰談判已抵定，但還沒簽定，希望本月中旬左右會正式完成簽署；台北市長蔣萬安7日表示，期待中央能夠有清楚完整的說明，除了降低產業衝擊，也確保勞工及中小企業的權益。（張珈瑄攝）

立法院副院長江啟臣6日參與「中部AI機器人產業發展交流座談會」會後受訪透露，去年的關稅挑戰談判已抵定，但還沒簽定，已和美國在台協會（AIT）處長谷立言確認，希望本月中旬左右會正式完成簽署，屆時待立法院批准後，將為產業提供長期且穩定的發展方向。台北市長蔣萬安7日表示，期待中央能夠有清楚完整的說明，除了降低產業衝擊，也確保勞工及中小企業的權益。

江啟臣昨天受訪提到，台灣產業去年受到台美關稅協議挑戰，雖然底定，但還沒簽定，他特別安排谷立言深入台中精科園區，已和谷立言確認，應該在月中以後希望可以簽訂，簽定後立法院應盡速批准，讓產業發展能有穩定的方向。

蔣萬安今天到台北年貨大街的後華地走街，被問及如何看待台美關稅有無機會月中簽訂，會不會希望朝野趕快促成，蔣萬安說，大家都期待中央能夠有一個清楚完整的說明，除了降低對產業的衝擊，也要確保勞工朋友以及中小企業的權益。

