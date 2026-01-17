台美關稅談判3亮點 韓憂失優勢2／全球首國享232關稅優惠！ 台美關稅拍板南韓嚇瘋

台灣半導體及相關產品擁有最優惠關稅安排，讓南韓繃緊神經。（資料照，路透社）

台美經貿關係取得重大突破，半導體最優惠關稅安排獲得美方明確承諾，讓南韓業界神經緊繃。韓媒點出憂慮，擔心去年美韓協議、半導體稅率「待遇不低於台灣」的說法將淪為一句空話，導致南韓半導體失去競爭力。同時呼籲南韓政府，要以台灣的條件持續跟美方談判。

台美關稅敲定，不僅稅率降至15%，跟日韓齊平，讓南韓媒體更加關注的是，在美國232條款下，台灣半導體及相關產品擁有最優惠關稅安排。YTN記者：「川普政府在主要半導體生產國當中，（美方）最先針對台灣，與對美投資掛鉤，確定了將豁免半導體關稅的方針」。

去年美韓協議中，半導體最惠國待遇還不清楚具體會如何實施，談到待遇不低於台灣，仍停在原則上的討論階段。YTN記者：「這些針對台灣的條件未來可能在韓美協商中成為基準點」。

南韓《中央日報》報導，南韓可能在半導體競爭中失去優勢，恐面臨最壞的情況，韓國經濟新聞則在標題直言，三星電子與SK海力士岌岌可危，聚焦經濟，擔憂台韓處境出現明顯分化，舉例，台灣承諾由民間企業投資2500億美元，反觀南韓，總額3500億美元的對美投資計畫，憂心待遇不比台灣差淪為空話，呼籲南韓政府以台灣獲得的協議為基礎談判。

美韓接近總結性磋商階段，至於對美投資何時啟動。南韓財政部長具潤哲：「即使我們確定要興建核電廠，也還需要選址，設計以及建設等階段，因此實際投入的金額會低於每年200億美元的上限」。南韓財政部長具潤哲16日接受《路透社》專訪表示，對美國戰略產業投資不太可能在今年上半年啟動，也試圖緩和南韓業界憂慮，近期疲軟的韓元應該不致於面臨新一波美元資金大幅外流的壓力。





