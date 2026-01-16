台美關稅談判4大共識！他質疑「把錢往外送」 管碧玲一句話反擊了

政治中心／陳慈鈴報導

台美對等關稅談判結果揭曉，這次一共達成4大共識，包括關稅確定降至15％且不疊加，並享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，以及擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等。今（16）日清晨傳回台灣後，海委會主委管碧玲也有感而發，感嘆「一個偉大的國家，為什麼不能團結？」

管碧玲今日表示，再次為台灣感到自豪，但也百感交集！一個偉大的國家，為什麼不能團結？國中有國，導致，自由世界的外國，反而更為台灣的好在加油、在合作？！

廣告 廣告

管碧玲說，國與國的談判，本來就無法全贏，目標當然是互惠，因為有輸有贏，有交換，談得再好，為反對而反對的，忽略所得、撿起所讓，還是有插針的空間，不知道訕笑、謾罵、扭曲會不會繼續？

管碧玲表示，而我，則是為台灣的國際地位而慶幸，我們與日、韓、歐盟並列；也為女將領軍的談判團隊而驕傲！風風雨雨中默默的揹著台灣模式負重前行，她們的堅韌，就是台灣國力的堅韌，辛苦了，鄭副院長、珍妮政委，及所有的談判團隊！

稱台美關稅談判目標是互惠，被質疑「把錢往外送」，管碧玲一句話反擊了。

管碧玲的一席話，讓很多台灣人都有了共鳴，紛紛表示，「感謝台灣隊」、「樹大難免有枯枝，只要長得好就會蓋過枯枝，台灣人加油」。不過，也有人留言質疑「把錢往外送這叫互惠？」管碧玲隨即回應，「我們有過南向政策，台商也西進，產業全球佈局，我們爭取到美國對投資台商的種種協助與優惠」。

台美對等關稅談判，於美東時間1月15日告一段落。行政院說明，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄

更多三立新聞網報導

快訊／232關稅來襲！四大會計師事務所獻策 台科技廠自救指南曝光

開盤／關稅15%好消息 台積電領軍大漲40元

快訊／台美關稅降至15%不疊加、獲232最優惠待遇 卓榮泰10時親自說明

一文看懂／川普關稅拍板15%！台灣主動出擊和美國「談判時間軸」曝光

