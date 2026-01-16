台美關稅談判4大目標全壘打 卓榮泰：盼立院朝野支持

〔記者陳政宇／台北報導〕台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」(MOU)，台灣對等關稅調降至15%且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠。行政院長卓榮泰今(16日)強調，我方團隊秉持的四項談判目標全數達成，擊出了一支漂亮的「全壘打」，後續將依法送請立法院審議，盼朝野共同支持這項得來不易的談判結果。

台美關稅談判取得重大進展，卓榮泰今天上午在行政院發表談話。卓說明，今天凌晨由行政院副院長鄭麗君及總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)及美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)，於美國華府進行總結會議。雙方共同見證由我駐美代表處，以及美國在台協會(AIT)與美國商務部共同簽署「台美投資備忘錄」，敲定對等關稅及232關稅等投資內容。

廣告 廣告

卓榮泰指出，本次談判代表所秉持、追求的四項談判目標可說是全數達成。第一個目標是希望對等關稅再調降，台灣已爭取到15%的對等關稅、而且不疊加，計算方式和日本、韓國、歐盟等相同，該數字從去年四月份的32%，到後來的20%，這次則降到與日、韓等相關國家同等的15%，這是具體結果。

第二個目標，卓榮泰說，台灣廠商赴美投資半導體及半導體其他衍生產品，都享有232條款的最優惠待遇；同時很重要的，台灣也爭取到汽車零組件、木材及木材家具的15%不疊加；航空零組件其中的鋼、鋁、銅衍生產品，則是零關稅的最優惠待遇。

卓榮泰續指，第三個目標，以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作，有助於我國業者在美國拓展半導體、ICT 產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作。其中，由台灣企業直接自主投資2500億美元，這是由台灣的企業自主投資；另外，由政府的銀行融資信保支持2500億美元，投資領域包括半導體、ICT 供應鏈等，與美國共同建立產業聚落，並請美方提供我國相關業者有利的投資環境。

卓榮泰直言，台灣有護國神山，只要主峰留在台灣、山在台灣，台灣就是山，我們就可以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

至於第四個目標，卓榮泰表示，促進未來台美貿易能夠更加的平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴的關係。從結果來看，這一次談判，談判團隊經過多日努力及多次協商，完成這項工作，等於是擊出了一支漂亮的全壘打，值得大家為談判團隊表示很大的嘉許。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌稱美方向他道歉 林智群諷：美國抓委內瑞拉總統都沒道歉了

台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

「投資換關稅」避免貿易壁壘 吳靜怡：川普反擊中國供應鏈選擇台灣

讚談判代表讓關稅降至15％ 陳方隅批藍白唱衰：不知接下來會講什麼？

