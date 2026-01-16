台美關稅談判4大目標全達成 卓榮泰讚許：擊出漂亮全壘打

行政院長卓榮泰，上午發表談話說明台美關稅談判成果。（鏡報李智為）

台美關稅經過長時間談判，最後獲得對等關稅15%不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇成果，行政院長卓榮泰表示，我國談判團隊4大目標可說全數達成，等同擊出一支漂亮全壘打。

卓榮泰今（16日）上午10時發表談話，他首先表示，雙方談判團隊在美國華府進行總結會議，共同見證由我駐美代表處及美國在台協會，與美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

卓揆：我國關稅談判4大目標全達成

卓榮泰指出，這次談判代表所秉持的及要追求的四項談判目標，可說是「全數達成」，第一目標是希望對等關稅再進行調降，而台灣最後爭取到15%對等關稅且不疊加，計算方式與日韓、歐盟等國相同。這數字是台灣從去年4月的32%關稅，到後來20%，現在降到日韓等國同等的15%的具體結果。

廣告 廣告

第二，台灣廠商赴美投資半導體，及其他衍生產品、項目的關稅都享有232條款最優惠待遇，同時也爭取到汽車零組件、木材、家具15%不疊加，另外航空零組件中的鋼、鋁、銅衍生的產品也是零關稅等多項關於232條款最優惠待遇。

第三，我國以台灣模式與美方進行供應鏈合作，這有助於台灣業者在美國拓展半導體、ICT產業藍圖，進一步深化台美經貿合作；其中，由台灣企業直接自主投資2500億美元，另外由政府銀行融資信保支持2500億美元，投資領域包含半導體、ICT供應鏈等，與美國共同建立產業聚落，並請美方提供台灣業者有利投資環境。

「台灣有護國神山，我們常說只要主峰留在台灣、山在台灣，台灣就是山，就可以立足台灣，布局全球，行銷全世界」卓揆如此形容。

至於第四目標，卓榮泰說，促進未來台美貿易能更加平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

關稅談判擊出漂亮全壘打 喊話朝野支持台美貿易協定

卓榮泰強調，從結果看看這次談判，整個談判團隊經過多日努力及多次協商，完成這項工作，等於「擊出一支漂亮全壘打」，值得替談判團隊給予很大嘉許，但他也直言以上成果得來不易，過去近10個月以來政府一方面密集談判，另一方面也率先推出強化韌性特別條例及預算，並獲立法院支持。

卓榮泰說，去年7月台灣先是面臨對等關稅從32%降至20%的暫時性關稅，現在則進一步獲得跟所有對美國貿易順差國家中最優惠關稅待遇，「這凸顯美方是將台灣視為重要戰略夥伴」。

最後卓榮泰感謝談判團隊努力與合作，茵後續來有談判要進行，也希望所有部會及相關單位再接再厲，在此基礎上順利進行下一步，完成整個台美貿易協定，最終會送請立法院審議，也希望朝野能共同支持這項得來不易的談判結果。

更多鏡週刊報導

台美關稅15%！簽署MOU合照曝 她酸爆：讓去美國蹭熱度政客翻車

有片／川普就是狂！2度爆粗口 比中指回嗆抗議者

傳台美關稅15%！國台辦又跳腳 嗆：賣身券只會摧毀經濟