台美關稅談判4大突破！台新投顧：長期看好台股挑戰3萬6

〔記者高嘉和／台北報導〕台美關稅談判拍板！台新投顧即時分析，談判四大突破，結果優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與AI長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學，長期看好台股高點上看36,000 點！

台新投顧最新報告指出，台美關稅談判有四大突破。

️一是取得「最優惠盟國待遇」。關稅降至15%且稅率不疊加原MFN稅率，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點。大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。

二是全球首例！半導體關稅最優惠。配額免稅：美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率。豁免保障：台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場佈局不確定性。擴大範圍：優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件(含鋼、鋁、銅衍生品)。

三是獨創「台灣模式」供應鏈合作。自主投資：不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主。資金支持： 企業自主投資 2,500 億美元(半導體 AI、能源)，政府並提供最高2,500億美元之信用保證額度支持。資源協助：美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

四是全球AI供應鏈戰略夥伴。雙向投資：美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」(半導體、AI、國防、安控、通訊生技)。金融支持：美國進出口銀行(EXIM)及國際開發金融公司(DFC)將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

台新投顧指出，因協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與 AI 長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看 36,000 點！電子產業影響甚微。多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅(多由客戶吸收)。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。

傳統產業是本次最大受惠者！產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠。重點族群：工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。 金融業則因2,500 億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。

