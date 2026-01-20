台美關稅談判5000億美元投資誰受益？連勝文揭背後金融風險

台美關稅談判達成共識，台灣爭取到對等關稅調降為15%且不疊加，同時透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，國民黨前副主席連勝文質疑，除了台灣的當權者以外，不知道到底有多少人會因此而受益？建議多數民眾認真思考一下這些問題。

連勝文。（圖／中天新聞）

連勝文表示，根據台美貿易談判結果，台灣必須投資美國5000億美元，而其中2500億美元是由政府為中小企業做貸款擔保，另一部分則是由企業自行出資。而企業出資的2500億美元當中，應該是有包含台積電已承諾的1000億美元投資額，而剩下的1500億美元當中，即便包含未來台積電擴大投資的數額，恐怕還是會有幾百億美元，也就是可能有幾千億或上兆元金額的台幣，必須由其他台灣本地企業出資，以符合美方的要求。

廣告 廣告

連勝文指出，即便政府可以提供信貸擔保2500億美元，這並不代表借錢的企業不用還錢。且由台灣公民營行庫進行高達2500億美元的貸款，高度集中於一個區域，且高度集中於特定產業，先不用說這等於是台灣人出錢，幫助美國人把台灣的特定產業鏈移去美國，光是這種高度集中貸款的銀行曝險，不知道出了問題，除了政府來賠，金融機構的風險控管要如何進行？更何況政府若估算實際只需要出250億美元，等於是20倍高度槓桿，若產生高過這個數額的壞帳，不知道是由誰來買單？

連勝文說，在企業「自主」投資方面，有人樂觀認為台積電一家公司的資本支出就可以達到這個數額，但是他們可能忘了台積電已佔台灣證券市場約6成的市值，一旦市場逆轉，或是有其他風吹草動，對台灣的衝擊有多大，恐怕無人可以估算，只能期待半導體產業是世界上唯一會永遠成長的產業，或是美國一定會永遠偉大。若去掉台積電現在承諾，及未來增加的投資額，還不夠2500億美元，也就是還需要幾百億美元才能達到美方要求的額度，那就必需藉由其他台灣企業來投資這幾千億甚至上兆台幣的資金。而這個龐大的金額，大概很大一部分必須透過資本市場融資。

台美關稅談判由行政院副院長鄭麗君（中）領銜。（圖／中天新聞）

連勝文分析，是台灣真正具有國際籌資能力的，只有各產業的龍頭企業，因為國際籌資費用高，以外資投資的標準而言，對產業鏈高度集中、區域也高度集中、生產製造成本又大幅增加的募資，胃口會有多大，他十分的好奇。而從流動性風險的考量，就算要投資一定也是以龍頭企業為主。所以其他大部分的台灣企業，恐怕還是只能透過台灣本地資本市場募集資金。

連勝文質疑，這麼大一筆資金，不論是跟銀行貸款，或是透過證券市場募資，這筆錢絕大部分都是從台灣人口袋來的，長期而言是否會排擠到其他國內經濟或產業發展所需要的資金，恐怕是許多人心中最大的疑問。就算台灣游資數額龐大，但大量集中流向一個地方，風險應該也是很大吧？「這就好像叫一個180cm的HBL高中籃球員去輸血給一個220cm的NBA球員一樣」，短期之內年輕人體質好，還可以跟同學炫耀一下，但若長期打腫臉充胖子，要說完全沒負面影響，恐怕沒人會相信。但是對於現今的當權者而言，即便未來產生負面影響，也不在他們的考量之內，因為到時這些人可能任期都已屆滿。所以台灣未來國內經濟發展若動能不足，或受到衝擊，關他們什麼事？對他們而言，只要做到一件事，就是像美國商務部長所言「他們需要讓老大高興，因為他們需要老大的保護」，這些咖就覺得自己在台灣可以高枕無憂，牢牢掌握權力及因此而來的龐大金錢利益。

行政院召開「台美關稅談判說明記者會」。（圖／行政院提供）

「但是老大是否真的會在台灣危急的時候出手相助？」連勝文坦言，絕大多數的美國人，並沒有意願為台灣而與大陸發生軍事衝突。所以台灣所投資的這5000億美元，以及所貢獻的半導體產業供應鏈，再加上1.25兆台幣的軍購，是否真的會為台灣換來安全？兩岸近年因為受到極獨與極統兩股極端力量的碰撞，導致關係極度惡化，甚至已至軍事衝突邊緣；但在這過程當中，卻給予了第三方予取予求的機會，而兩岸絕大多數善良且理性的民眾，卻可能要因此背負沉重的負擔。除了政治人物，特別是台灣的當權者以外，不知道到底有多少人會因此而受益？建議台灣多數的民眾認真思考一下這些問題。

延伸閱讀

怨遭民進黨極盡羞辱 陳佩琪喊：京華城是21世紀奇案

柯文哲突砲轟北市營養午餐政策 凌濤：他視蔣萬安為2028假想敵

傳卓榮泰選桃園？吳子嘉揭背後真相：其實是要他離開閣揆位置