台美關稅談判APEC會後繼續進行！鄭麗君曝現階段重點及最新進度

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）將台灣對等關稅稅率暫時調整為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅，台灣經貿團隊正爭取不疊加原稅率。行政院副院長鄭麗君30日接見接見金商獎中外得獎企業一行表示，預計亞太經濟合作會議（APEC）後將繼續溝通，待雙方達成共識後便可進入總結會商，達成台美貿易協議。

行政院於深夜發出新聞。鄭麗君致詞提到，過去幾個月，我方談判團隊和美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判。現階段談判重點，主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

鄭麗君說明，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本週台美雙方都正參與APEC，預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。

鄭麗君先前指出，美國在談判過程中表達「擴大投資加供應鏈合作」的需求，希望提升本土晶片製造能力，滿足一定程度的美國本地需求。對台灣而言，我國業者已展開擴大投資美國，我方可以在「根留台灣、布局全球」的整體戰略目標下，協助台灣企業擴大布局美國；我方也願共同發展台美高科技戰略夥伴關係，鞏固在全球的領導地位，並藉此深化台美關係。

對於美國232調查包含半導體與半導體衍生品，鄭麗君強調，232調查的項目還在陸續增加中，我方希望能夠進行整體性溝通，爭取更完整的232關稅優惠待遇。此外，在與美方談判過程中，我方數度提出避免台美雙重課稅協議（ADTA）的訴求，美方則稱會將相關訴求轉達給美國國會。

