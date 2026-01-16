台美關稅談妥 民眾黨稱「高度憂慮」：反對無底線掏空台灣

行政院副院長鄭麗君領軍完成台美關稅談判，確定台灣進口美國的稅率為15%不疊加。（翻攝自Taiwan in the US）

台美對等關稅歷經漫長談判終於有了結果，雙方已在美國商務部簽署MOU，確認台灣輸美商品關稅最高15%、且不疊加，同時半導體相關產品獲得232條款最惠國待遇，而台灣企業要對美投資5,000億美元。消息一出讓產業界振奮、台股也上演慶祝行情，但在野黨則相當不滿，藍營質疑政府掏空產業，民眾黨也透過聲明表示「高度憂慮」，要求執政黨說明為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？

民眾黨主席黃國昌說要去美國談關稅，到了才發現談判已經完成，台美今正式公布最終協議並簽署MOU，民眾黨上午透過臉書針對此事作出回應，他們提到，在美國法院宣判川普關稅是否違法前，台美關稅談判終於定案，美國商務部長盧特尼克直言，台灣鉅額投資是為了「讓川普總統滿意」、目標轉移40%產能至美國一事，「台灣民眾黨表示高度憂慮。」

民眾黨表示支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係，但外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合。「我們堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。」批政府用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單，直指這不是投資，而是單向輸血，並質疑若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？

他們認為談判協議中包含台灣投資美國「能源產業」一事相當諷刺，台積電總裁魏哲家在法說會上直言擔心台灣的電力供應，但執政黨卻不把資源用來強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出建設美國的能源設施，痛批是本末倒置，也是對本土產業發展的釜底抽薪。

對於盧特尼克直言不諱要拿走台灣40%的產能，他們要求政府誠實回答，當台灣先進製程與高階製造被搬走四成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？「矽盾」的價值在於「不可取代性」，當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是在主動削弱台灣的地緣政治價值。我們理解地緣政治的現實壓力，但談判的目標應是爭取「矽盾的時間」來強化自身體質，而非將矽盾本身作為一次性的保護費上繳。

「談判結束了，台灣的考驗才要來臨。」民眾黨說，投資2,500億美元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流；而政府的2,500億美元信保基金勢必會引發國內產業融資緊張，如何因應，看不到政府的回答，政府又怎麼輔導受損產業也沒看到回應。

台灣民眾黨重申，「我們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣」，要求執政黨告訴人民：為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？

