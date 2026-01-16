台美關稅談妥 鄭麗君曝：「232條款」享投資產能2.5倍零關稅

鄭麗君說明台美關稅談判成果，台灣半導體獲最優惠待遇。 （資料照片／陳愷巨攝）





各界關注的台美關稅談判結果於美國時間15日正式揭曉，台灣取得與日本、南韓等主要競爭對手齊平的「對等關稅15%、不疊加」待遇，同時在半導體及其衍生品的232條款關稅方面，也獲得美方承諾給予最優惠條件，在投資產能2.5倍之內都可零關稅。行政院副院長鄭麗君表示，這項結果大幅降低台灣高科技產業未來的不確定性。

鄭麗君說明，美方目前尚未正式公布232條款適用於半導體及其衍生品的最終稅率，因此台美雙方是在「預設情境」下進行磋商。經過多月談判，美方承諾，不論未來232條款實際稅率為何，都將給予台灣最優惠待遇。

廣告 廣告

她指出，未來台灣輸美的半導體及其衍生品，將享有「配額內零關稅、配額外15%優惠關稅」的條件；若未來美方公布的稅率低於15%，則將適用較低者。美方也同意，配額數量將依投資產能給予2.5倍計算，條件優於其他國家。

鄭麗君提到，美國政府近日公布第一階段232條款課徵25%關稅，僅適用於少數高算力邏輯晶片，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等輸中產品，未來將逐步擴大至更多半導體及其衍生品項目。

她強調，台灣是全球第一個在半導體232條款尚未公布前，就取得美方最優惠待遇承諾的國家，有助於確保台灣高科技產業在國際供應鏈中的競爭力與穩定性；此外，台灣企業赴美投資設廠與營運所需的原物料、設備及零組件，將可豁免對等關稅及232條款關稅，有效降低在美投資及生產成本，台灣相關供應鏈也可同步受惠。（責任編輯：呂品逸）

（延伸閱讀：台灣關稅15％成最惠國 鄭麗君曝達成「4目標」：盼台美成戰略夥伴）

更多上報報導

台美關稅15%、232條款談妥 賴清德發表重大談話籲朝野支持

台美關稅15％ 卓榮泰讚：團隊擊出漂亮的全壘打

台美關稅敲定 行政院：關稅15％與歐盟、日、韓持平