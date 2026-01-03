台美關稅談完沒？ 龔明鑫：美國可能想跟其他國家一起公布

美國對等關稅衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，並持續和美國談判。行政院一直強調雙方貿易協議已有共識。經濟部長龔明鑫2日表示，目前已進入最後階段的總結會議，觀察美國跟其他國家陸續談相關協議，推測美國是想一起公布。至於是否會在春節前後簽署？他則語帶保留，未正面回應。

龔明鑫2日在經濟部業務會報前受訪時透露，雖然兩邊大致上已有共識，但依照新聞，美國非常積極地跟其他國家陸續在達成相關協議， 個人推測配合整體進度，美國官方可能會跟其他國家一起公布，所以要稍微等一下。

經濟部投審司上週放行10案對外投資，金額16.9億美元，近8成赴美國、墨西哥，外界憂心技術或人才加速外移。龔明鑫說，去年整年海外投資大概300億美金，比前一年還少，所以本來就在預料中。且這些廠是在海外做最後終端的組裝，台灣土地跟人力沒那麼多，最好技術、高附加價值的量產都還留在台灣。

龔明鑫進一步指出，2025年國內投資的部分比去年好，根據主計總處數據，民間投資扣除物價上漲因素後，實質成長了10％，還是非常熱絡，不會因為海外投資產生排擠效應。主計總處預估2026年經濟成長率是3.54％，基於AI（人工智慧）發展，出口需求比較熱絡情況，他對今年成長會稍微樂觀一點。

龔明鑫續指，除了電子業好外，傳統性產業還是有一些挑戰，主要根源還是中國大陸經濟不景氣，很多產品拋售到國際市場低價傾銷。對此政府提出特別預算協助，會執行到2027年，希望利用這兩年讓傳統性產業「改變體質」。一定要做出有差異性的產品，才能擺脫紅海市場競爭。