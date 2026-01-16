台美關稅談得多成功？「這些產業」有望成贏家 經濟部說明原因了

即時中心／高睿鴻報導

歷經近1年的努力，我國行政及談判團隊，終於和美國敲定關稅協議，且獲得的成果相當豐碩。經濟部直指，此次台美雙方透過協商，共達成多項目標，包括對等關稅稅率15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅產品，取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等。經濟部樂觀地表示，未來台灣產品出口美國，關稅將與主要對手國（如日本、韓國）一致、或更加優惠，為我國傳統產業輸美，創造更有利競爭條件。

另外，針對赴美投資業者，經濟部亦強調，此次協議成功爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇，未來將有利於台灣業者，結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，鞏固雙方在全球半導體與高科技的領導地位。

經濟部續指，過去因日本、韓國與美方簽定貿易協定，多數工業產品出口美國，均享有關稅優惠待遇；因此，難免影響我國輸美的市佔率。然而，本次我國爭取到對等關稅降至15%不疊加原關稅，這與日、韓關稅稅率一致，因此，將有助於我國工業產品對美出口的競爭力。

經濟部說明，以工具機為例，原本我國稅率為4％、競爭對手日本為2.4%、韓國0%，但現在對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會；因此，未來將有利於工具機產業對美出口金額提升。不僅如此，本次也同時取得汽車零組件232關稅最優惠待遇，與主要競爭國家（如日本、韓國）一致，使台灣汽車零組件廠商在美國市場，可維持原有市占率與價格競爭力，也讓出口值有望逐漸回升。

台美雙方達成關稅協議。（圖／行政院提供）

此外，我國成為全球首例，爭取到對美投資業者在半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，經濟部指出，這成功降低未來美國半導體關稅政策，對我國業者的不確定性；也為晶片及半導體衍生品出口、以及對美投資等，建立可預期的制度環境。同時，美方亦承諾，對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者在地化生產成本，維持台灣半導體供應鏈的國際競爭力。

透過本次與美協商，經濟部預告，未來我國將以「台灣模式」推動對美投資，此模式也會在充分與國內高科技產業溝通後提出；經濟部希望，企業能在貼近客戶、市場有訂單潛力等考量之下，自主對美投資，並由政府協助，提供良好投資條件，促成投資落地美國。

經濟部也強調，我國高科技產業投資美國，這不是「移轉」，而是供應鏈「延伸和擴展」，未來透過產業、金融、政府的協力合作，創造有利營運環境，創造台美產業經貿雙贏局勢。

而為即時協助產業、以及國人因應美國關稅衝擊，經濟部指出，行政院也已通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列460億，辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等支持產業之4大措施，協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量、加強海外市場布局。

