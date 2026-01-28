台美關稅談得比韓國差？財長：絕對沒有喪權辱國
國民黨立委林德福今（28）日質疑，台灣經濟規模比韓國小，台美關稅談判卻承諾掏更多錢投資美國，還失去先進半導體談判籌碼，你覺得在野黨要同意？財政部長莊翠雲則回覆表示，台灣承諾赴美投資的金額不見得比韓國高，只有2500億美元是企業自主投資，也先徵詢過業者，不是政府出資；另外2500億美元是國家企保基金支持金融機構融資，並不見得用到，談判絕對沒有喪權辱國。
莊翠雲今天赴立法院財委會就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告並備質詢。藍綠兩黨立委對台美關談判結果持不同看法，林德福認為先進半導體大舉投資美國會掏空台灣，民進黨立委吳秉叡則主張赴美投資2500億美元沒有「時限」，猶如「假裝條件」，美國把台灣當成准盟友，才在關稅談判給予非常容易、比其他國家優惠的條件。
莊翠雲在回覆林德福時表示，台美關稅談判已在1月15日簽署MOU，並就232條款項目給予最優惠待遇，工具機、自行車貨品與競爭對手的日本、韓國、歐盟的關稅起點拉平，水五金、水工具稅率也低於中國、越南，條件更優惠。
林德福追問，韓美關稅談判因韓國在野陣營強烈杯葛，認為是屈辱外交而不通過，進而遭美國總統川普威脅將關稅稅率由15%提高到25%，這樣的情況是否發生在台灣？
莊翠雲表示，日前行政院經貿談判團隊已對外說明談判結果，也獲產業界肯定，未來正式簽署後就依條約締結法送立院審議，是對產業有利的談判結果，盼大院支持。
林德福質疑，韓美關稅談判是韓企承諾赴美投資3500億美元，台灣比韓國經濟規模小，卻要掏更多錢投資美國，失去先進半導體談判籌碼，你覺得在野黨要同意？
莊翠雲則回應表示，台灣投資美國規模不見得比韓國高，其中，2500億美元是企業自主投資，也事先徵詢過業者，不是政府出資；另2500億美元是國家信保基金支持金融機構融資，分年編列也不見得用到，談判絕對沒有喪權辱國。對美投資也是產業延伸和擴展，不會掏空台灣。
吳秉叡則主張，台灣承諾企業赴美投資2500億美元並沒有限制時限，只是「假裝條件」，而且隨著台積電赴美投資，設備廠、無塵室都業者都急著隨台積電一起赴美投資，若2500億美元FDI不是地板而是天花板，恐怕額度還不夠用。
至於另2500億美元的國家信用保證基金，吳秉叡反問，難道台積電、鴻海、環球晶等企業向銀行借錢，銀行會不借嗎？台積電滿手是錢，根本不用向銀行借錢，其他企業也能發公司債，根本無須向銀行借錢，未必需要國家信保。
對此，莊翠雲予以認同，她表示，企業赴美投資皆是因潛在訂單需求、就近服務美國客戶，大廠資金充沛也未必向銀行融資，可發公司債，即便融資也未必需國家信用保證才獲得銀行貸款。
另外，莊翠雲也表示，台灣承諾企業自主投資美國2500億美元，已包括台積電承諾的1650億美元，剩下850億美元已包括緯創、鴻海、環球晶等企業都已在美設廠並持續增加投資額度。
更多太報報導
快訊／破天荒！台電2025年大賺729億元 史上最賺錢的一年 本業、業外都進帳
【一文看懂】川普關稅彈炸翻南韓！李在明、在野黨互嗆 究竟在吵什麼？
【一文看懂】台美關稅「撥雲見日」 台上感動擁抱之餘，台下還有哪些未解之謎？
其他人也在看
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 16 小時前 ・ 6則留言
「這股票」抽中就賺10.6萬！明天開放申購 過年賺紅包 華廣、明係也接力
[Newtalk新聞] 台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。 尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。 除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
旺宏法說後股價直奔漲停！還有1.6萬張排隊等買 分析師：多頭仍氣盛但留意1關鍵
旺宏（2337）27日舉行法說，去年第四季虧損收斂，並宣布釋出220億元擴產，激勵今（28）日開盤不到10分鐘即亮燈漲停，股價鎖死在83.8元，成交量8萬5,989，另有3.2萬張排隊等買。分析師表示，旺宏整體結構依然維持在多頭行徑中，且由於過去股價基期長期處於百元以下，因此這一波記憶體漲價潮中，有更強的漲勢爆發力。Yahoo股市 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
半導體通路被低估！大摩列4利多點讚後市 首評「台廠通路龍頭」喊買、目標價衝198元
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導摩根士丹利證券（大摩）出具最新報告指出，半導體通路商在AI中長期被市場低估、忽略，隨著AIASIC需求增加與潛在利率走低背...FTNN新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13則留言
今年前三周逾4萬人下車、績效反倒漲了一成 00929做了哪些調整？
[Newtalk新聞] 台股月配高股息ETF「始祖」00929（復華台灣科技優息）日前因配息不如預期，自 2024 年起紛紛出現投資人「下車潮」。據集保所集保戶股權分散統計，今年來至上周五（23日），減少了逾 4.4 萬名受益人。 不過，時間同樣截至上周五，00929 的績效倒漲了 9.52%，若將本月的配息 0.1 元加回去，含息績效達 10.07%，今年元月以來漲幅位居前段班。短短時間內，這檔ETF近期有哪些轉變？ 「真正出現轉折的時間點，是在去年 12 月」，分析師陳相州（股添樂）發表影片指出，00929 出現幾項非常大的更動： 一、成分股從 40 檔增為 50 檔，還納進台積電：此有效平滑了 00929 成分股佔整檔ETF權重的比例，有助於穩定長期績效表現，較不過度向某幾檔比重較大成分股傾斜，造成因單一個股波動劇烈，對指數產生過大影響，也增加「挑中飆股」機率。而納入台積電，則是因該公司符合 00929 指數篩選規則。（台積電的股息殖利率確實較低，但 00929 對股息殖利率較相關的規定僅有「刪除近三年股息殖利率較低的 10%」） 二、擴大指數選股範圍，納入 3 新興科技產業：新新頭殼 ・ 1 天前 ・ 12則留言
外資自己打起來？南亞科目標價從41元到350元「天地價差」全曝光 記憶體股多空失控「這原因」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股記憶體族群才剛從處置陰影中走出，外資圈卻先爆發激烈內戰。指標股南亞科（2408）在23日解除處置後迅速成為焦點，外資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
國會女股神新操作：調整輝達、Alphabet等部位
MoneyDJ新聞 2026-01-27 12:52:23 郭妍希 發佈根據最新申報的國會交易紀錄，有「國會女股神」之稱的美國眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi、見圖)揭露，她已調整組合，更新了輝達(Nvidia Corp.)、蘋果(Apple Inc.)、Google母公司Alphabet Inc.等多檔股票的投資部位。 Seeking Alpha 26日報導，根據申報的文件，代表加州第11選區、現年85歲的眾議員裴洛西行使了50口履約價150美元的Alphabet買權，該筆買權是在2025年1月14日購入，初始價值介於250,001~500,000美元之間，而行使總額介於500,001美元~100萬美元。 裴洛西之前也購買了20口履約價150美元的Alphabet買權，預計2027年1月15日到期。她是在2025年12月30日購入。此外，她向慈善投資帳戶捐贈人建議基金(Donor-Advised fund)捐贈了7,704股Alphabet股票。 裴洛西也在2025年12月30日購入20口亞馬遜(Amazon.com)買權、履約價120美元，預計2027年1月15日到期。Moneydj理財網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
美元指數跳水 新台幣早盤升快2角破31.3元
[NOWnews今日新聞]美元指數再跳水，一度失守96，創下近4年新低，加上台股上漲及出口商月底有拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日早盤強升快2角，升破31.3元，一度來到31.292元。美元承壓原因...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1則留言
目標價上調50%！晶圓大廠放量50萬張鎖漲停飆25年新高 旗下「這檔」年營收增281%同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導在AI人工智慧浪潮推動下，先進製程晶片供不應求，野村證券在最新報告中指出，半導體大廠台積電（2330）、三星（Samsung）將...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
低軌衛星一飛沖天！昇達科連拔2根再刷新天價 燿華、這「連接線廠」同噴漲停領軍
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日以32,002.56點開高震盪，截至上午11點15分暫報32,152.51點，維持上漲態勢，由於馬斯克（ElonMusk）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
《熱門族群》記憶體「解禁」掀漲停潮 南亞科、威剛創天價
【時報-台北電】美光股價續創高，DRAM大廠南亞科(2408)今早再創新天價。下游模組廠威剛(3260)也挾獲利創新高帶動股價漲停同步攀上史上新高。台系記憶體族群今日隨著買盤增溫，盤中聯袂大漲，晶豪科、旺宏(2337)攻頂相呼應。 旺宏今日正式「解禁」出關，強勢漲停。華邦電(2344)、十銓(4967)預計明天接棒，華邦電及十銓盤中也攻上漲停，助陣多頭勢力。 上周台系記憶體族群九檔陸續解禁，尤其上周五一口氣有四檔指標股解禁出關，但股價大幅震盪，今早隨著南亞科(2408)率先攻新高，晶豪科(3006)強勢漲停，力積電(6770)也重整旗鼓，下游模組廠威剛(3260)上周五逆勢上攻新高，今早再締歷史新高價。 今年所有記憶體價格均可望大漲，加上美光再創新天價，以及台系記憶體族群解禁出關後買盤續挺，上周五股價大幅震盪後，今由南亞科表態衝高。旺宏、力積電目前成交量分居第二及第三，南亞科居前十，股價攻高295元，漲逾8%。 上周三率先出關的千金股群聯(8299)今日也呈現開高走高。 旺宏處置至23日，今日正式出關。股價強勢漲停。將於周二下午召開法說會。 華邦電、十銓處置期間至今(26)日，周二即將時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
熱門股／資金要逃出了嗎？ 記憶體11檔全解析
記憶體產業持續引領盤面多頭，DRAM、NOR Flash及模組產品價格上漲，吸引市場資金關注。然而，隨著部分個股位階墊高，族群內部分歧加劇，高檔震盪與強弱分流現象浮現。上游原廠華邦電、南亞科扮演產業風向球，模組廠品安、威剛、創見等受惠需求回溫。控制IC大廠群聯、旺宏深耕特定應用，通路商至上代理三星產品，封測廠華東稼動率回升。市場分析指出，記憶體產業正從「全面齊漲」轉向「選股為王」，投資人應聚焦價格續航力與庫存變化，謹慎評估風險。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台積電整理法人先落袋 台股站上3萬2千點再刷新高/台塑四寶集體點火 撐盤主角換傳產/日圓急飆甜甜價沒了 廣場協議2.0警報響？｜Yahoo財經掃描
美國最新經濟數據與企業財測訊號分歧，牽動市場情緒，讓資金在科技股與傳統類股間來回挪移，美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊下跌0.58%、那斯達克小漲0.28%、標普500指數微升0.03%、費城半導體指數下挫1.21%；科技股方面，英特爾因財測不如預期重挫16.98%拖累晶片股氣氛，輝達受惠H200晶片相關消息激勵走揚1.53%，Netflix則在連跌後反彈3%，台積電ADR也同步跟著走揚0.38%。亞股方面走勢偏弱，日股下跌1.79%、韓股同樣下挫0.81%；港股幾乎收平盤，上證指數微幅走弱，市場觀望氣氛升溫。 回到台股，今(26)日加權指數小漲103.01點、收32,064.52點續寫新高，成交金額7,258.23億元；權王台積電(2330)震盪整理未能續攻，但傳產族群接棒，台塑四寶強勢接棒，其中三寶亮燈表態，南亞(1303)同步走揚，帶動傳產人氣回籠；電子股則以題材股撐場，面板、記憶體族群買氣熱，持續成為資金追逐焦點，推升大盤維持高檔震盪、人氣不墜。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7則留言
傳美日聯手干預…日圓急升當領頭羊 掀亞幣競升潮
外匯市場昨日在日圓帶動亞洲貨幣整體走升，新台幣兌美元匯率同步轉強，盤中一度升值近一角。終場收在卅一點五○八元，升值七分。...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
農曆春節前去哪裡換新鈔？ 中央銀行公布兌換新鈔地點
中央銀行27日發布新聞稿指出，為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行（郵局）為今年指定兌鈔地點。NOW健康 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台電賺新高729億 今年電價不漲
賺了！台電27日召開董事會，通過去年財報，確定稅後盈餘大賺729億元，不僅優於預期，更寫下「史上最賺的一年」。能這麼好，來自三原因，包括燃料價格下跌、4年5度調漲電價，以及學校、路燈等優惠回歸各單位自理。今年燃料成本估計持平，台電連兩年盈餘已可預期，經濟部內部坦言，今年4、10月幾乎確定可不漲電價。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 178則留言