台美關稅談得比韓國差？財長：絕對沒有喪權辱國

國民黨立委林德福今（28）日質疑，台灣經濟規模比韓國小，台美關稅談判卻承諾掏更多錢投資美國，還失去先進半導體談判籌碼，你覺得在野黨要同意？財政部長莊翠雲則回覆表示，台灣承諾赴美投資的金額不見得比韓國高，只有2500億美元是企業自主投資，也先徵詢過業者，不是政府出資；另外2500億美元是國家企保基金支持金融機構融資，並不見得用到，談判絕對沒有喪權辱國。

莊翠雲今天赴立法院財委會就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告並備質詢。藍綠兩黨立委對台美關談判結果持不同看法，林德福認為先進半導體大舉投資美國會掏空台灣，民進黨立委吳秉叡則主張赴美投資2500億美元沒有「時限」，猶如「假裝條件」，美國把台灣當成准盟友，才在關稅談判給予非常容易、比其他國家優惠的條件。

莊翠雲在回覆林德福時表示，台美關稅談判已在1月15日簽署MOU，並就232條款項目給予最優惠待遇，工具機、自行車貨品與競爭對手的日本、韓國、歐盟的關稅起點拉平，水五金、水工具稅率也低於中國、越南，條件更優惠。

林德福追問，韓美關稅談判因韓國在野陣營強烈杯葛，認為是屈辱外交而不通過，進而遭美國總統川普威脅將關稅稅率由15%提高到25%，這樣的情況是否發生在台灣？

莊翠雲表示，日前行政院經貿談判團隊已對外說明談判結果，也獲產業界肯定，未來正式簽署後就依條約締結法送立院審議，是對產業有利的談判結果，盼大院支持。

林德福質疑，韓美關稅談判是韓企承諾赴美投資3500億美元，台灣比韓國經濟規模小，卻要掏更多錢投資美國，失去先進半導體談判籌碼，你覺得在野黨要同意？

莊翠雲則回應表示，台灣投資美國規模不見得比韓國高，其中，2500億美元是企業自主投資，也事先徵詢過業者，不是政府出資；另2500億美元是國家信保基金支持金融機構融資，分年編列也不見得用到，談判絕對沒有喪權辱國。對美投資也是產業延伸和擴展，不會掏空台灣。

吳秉叡則主張，台灣承諾企業赴美投資2500億美元並沒有限制時限，只是「假裝條件」，而且隨著台積電赴美投資，設備廠、無塵室都業者都急著隨台積電一起赴美投資，若2500億美元FDI不是地板而是天花板，恐怕額度還不夠用。

至於另2500億美元的國家信用保證基金，吳秉叡反問，難道台積電、鴻海、環球晶等企業向銀行借錢，銀行會不借嗎？台積電滿手是錢，根本不用向銀行借錢，其他企業也能發公司債，根本無須向銀行借錢，未必需要國家信保。

對此，莊翠雲予以認同，她表示，企業赴美投資皆是因潛在訂單需求、就近服務美國客戶，大廠資金充沛也未必向銀行融資，可發公司債，即便融資也未必需國家信用保證才獲得銀行貸款。

另外，莊翠雲也表示，台灣承諾企業自主投資美國2500億美元，已包括台積電承諾的1650億美元，剩下850億美元已包括緯創、鴻海、環球晶等企業都已在美設廠並持續增加投資額度。

