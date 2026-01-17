台美關稅談成15%不疊加！詹凌瑀批黃國昌訪美「只剩聲量」

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美，宣稱將就台美關稅議題與美方官員接觸，不過返台後相關說法卻接連遭美國在台協會（AIT）澄清，引發外界質疑。與此同時，行政院副院長鄭麗君率團與美方談判，成功爭取台美關稅降至15%，且不疊加，形成強烈對比。

媒體人詹凌瑀在臉書發文指出，黃國昌訪美前高調宣稱將「談關稅、見官員」，營造關鍵角色形象，然而實際結果卻未見具體成果。詹凌瑀提到，在黃國昌仍在飛往美國途中時，《紐約時報》已披露台美關稅談判完成，顯示相關協議早已由執政團隊完成，與黃國昌行程並無直接關聯。

廣告 廣告

詹凌瑀表示，美國前總統川普主打保護主義政策，各國面臨高度關稅壓力，在此背景下，台灣能爭取與日本、韓國及歐盟相同待遇，僅課徵15%關稅且不疊加，屬於外交與經貿上的重要進展。行政院副院長鄭麗君日前召開記者會對外說明成果，也獲得不少肯定。

不過，詹凌瑀質疑，黃國昌返台後卻率民眾黨幹部召開記者會，指控政府「無底線掏空台灣」。她認為，黃國昌曾坦言，抵達美國後才得知相關條件已談妥，形同旁聽簡報，卻在回國後對談判成果提出強烈批評，立場前後矛盾。

詹凌瑀直言，若爭取較低關稅、維持產業競爭力被稱為「掏空台灣」，那麼黃國昌此行究竟為台灣談了什麼？她質疑，相關作為是否只是為了政治聲量，並呼籲朝野理性看待台灣在國際經貿上的實質進展，避免陷入為反對而反對的政治操作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

關稅出爐充滿感觸 蔡英文憶談判往事：籲朝野支持這份協議

台美關稅15％不疊加 李淳讚接近滿分：在野黨別跟台灣經濟過不去