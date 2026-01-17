台美關稅談成15％！謝志偉「古文諧音梗」諷造謠 網一看笑了

政治中心／游舒婷報導

台美終於達成關稅協議，從原本的20％下調至15％，不僅跟日韓持平，且不疊加最惠國待遇稅率。針對這個結果，國民黨於昨（16）日召開記者會，稱對美關稅「黑箱作業換來產業掏空」，對此，駐歐盟代表謝志偉發文分享與友人的對話，用諧音梗暗諷藍、白、中國造謠。

謝志偉發文，有位久未連絡的朋友傳訊息給他，表示這次民進黨政府對美關稅談出相當漂亮的成績，一般台灣人都感到欣喜。但是藍、白和中國三方都笑不出來就算了，竟然還在那拼命造謠。該名朋友好奇，不知道謝志偉怎麼看這種反應？

謝志偉聽了，先是回答「這種反應，古有明訓」，不等朋友回應，他馬上說「不笑有三，誣厚為大」，用古文諧音梗嘲諷造謠。據悉，這句話的原文為「不孝有三，無後為大。」原先的意思是指，古人認為不孝順的事情有三件，其中又以沒有後嗣最為嚴重。

謝志偉用這句話暗諷，表示不笑的原因有很多，其中一種就是因為造謠造得太誇張了。看到這則貼文後大家陸續留言「中國黨恨不得臺灣的關稅比中國高」、「謝大使好一個不笑有三，無恥為大，台灣雖國際認同，但在野政客還須大家努力排除」、「見不得別人比自己好，常人；不得自己的國家好，怪獸」、「不笑有三（共產黨、國民黨、柯P黨），無恥為大」。

