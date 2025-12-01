台美關稅談至終局 經貿辦拋「台灣模式」投資3重點、5議題

台美關稅談判邁入最後階段，行政院經貿談判辦公室向立法院提交書面報告指出，談判核心聚焦「台灣模式」下的供應鏈合作，議題涵蓋政府間（G2G）協作、關稅及非關稅障礙、貿易便捷化、經濟安全與商業機會等五大面向。（本報系資料照片）

台美關稅談判邁入最後階段，行政院經貿談判辦公室向立法院提交書面報告指出，談判核心聚焦「台灣模式」下的供應鏈合作，議題涵蓋政府間（G2G）協作、關稅及非關稅障礙、貿易便捷化、經濟安全與商業機會等五大面向。面對232條款架構下的最優惠待遇及適用範疇，台灣正全力爭取對等關稅協商不疊加原MFN稅率，並力求降低關稅影響、阻絕洗產地及「防紅供應鏈」等關鍵承諾。

立法院經濟委員會將於1日審查「台美關稅協議談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業影響評估」報告。鄭麗君率團自美方於4月宣布啟動對等關稅談判以來，已與美國貿易代表署完成5輪實體談判及多次線上磋商，協商節奏加速，共同推動談判向前。

報告指出，台灣以「根留台灣、布局全球」為總體戰略，提出三大「台灣模式」方案。一是企業依全球布局自主規劃產業投資；二是政府提供信用保證，協助企業取得赴美投資所需金融支持；三則透過台美政府協作，爭取土地、水電基礎建設、簽證便利及法規環境等投資條件，以降低產業赴美成本與風險，協助美國形成產業聚落，並帶動產業群聚效應，打造具韌性的產業鏈。

在五大協商議題上，關稅部分，美方要求各國全面開放市場，台灣則在保障產業利益及糧食安全前提下展開討論。非關稅障礙方面，美方關切美規車、農產品標準、輸入許可制度及技術性法規等議題，台灣則重申以國民健康為優先，並強調依科學證據及國際標準尋求政策平衡，不冒進、守底線。

至於貿易便捷化領域，雙方討論電子化通關與良好法制作業等措施，延續2024年21世紀貿易倡議首批協定成果。經濟安全議題則聚焦防止洗產地、強化高科技出口管制與投資審查，打造可信賴的「非紅供應鏈」。

在商業機會擴展部分，台灣企業已籌組農訪團，擴大採購黃豆、玉米及小麥等糧食作物，有助提升國內糧安。國營事業也規劃增加自美採購石油及天然氣，強化能源韌性。同時，台美雙向投資持續升溫，政府將致力打造友善跨境投資環境，吸引美商布局半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業，深化台美產業合作與經貿防護網。

