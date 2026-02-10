台美關稅貿易協定真的要簽了！鄭麗君搭機赴美畫面曝光了

即時中心／徐子為、陳治甬報導



行政院臺美經貿工作小組證實，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於今（10）日晚間出發赴美，相關登機畫面也曝光了。政院表示，談判團隊預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議。





政院表示，談判團隊欲達成之目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化臺美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立臺美高科技戰略夥伴關係等。



臺美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的臺美投資MOU。





