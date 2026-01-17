台美關稅追平日韓「代價卻大不同」！媒體人示警：台灣命脈被連根拔起送美國

台美對等關稅昨（16）日拍板，稅率確認調降至15％且不疊加，與日本、韓國齊平，然而，美國商務部長盧特尼克隨後指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。對此，媒體人樊啓明表示，台美關稅敲定15%，雖然達成跟日、韓同一條件，但對自身國內影響衝擊卻有很大不同，日韓的是代價是「製造業外移」，台灣卻面臨「高科技跟資本外移」。

樊啓明今（17）日在臉書發文說明，以投資金額來看，日韓分別5500億以及3500億美金，由政府協調大企業去特定州設廠。台灣則是企業直接投資2500億美元、政府則提供2500億美元信用保證。樊啓明表示，行政院出來洗地，強調這並非外界解讀加總的5000億美金，簡單的來說就是「台灣企業買單2500億美元，如果資金不夠可以跟銀行借錢，政府會幫忙做保，信保額度上限是2500億美元」。

廣告 廣告

樊啓明指出，日本、韓國原則上由企業承擔投資美方風險，而台灣政府則擔任保人角色，這有兩層意義，「讓美國放心這些投資一定會落實，錢一定會到位，而降低赴美投資風險，是不是在變相鼓勵國內企業出走？」

從投資產業方面來看，樊啓明提到，日韓被點名去美國產業包括蓋汽車廠、電池廠、造船廠，這是勞力密集的產業，衝擊點是「工作機會不見了」。原本這些工廠應該蓋在日本或韓國，養活當地的工人，現在搬去美國，等於國內少了上萬個就業機會。

樊啓明續指，台灣去美國產業是台積電等最頂尖的半導體廠，這不是普通的工廠，而是台灣的命脈。衝擊面是台灣培養幾十年的高階人才整批「連根拔起」送到美國，這對台灣未來的研發能力將是重傷，而這些最先進的技術和人都去了美國，台灣的獨特性就降低了，安全性恐怕也就跟著下降。樊啓明感嘆，同樣對美關稅15%，日韓的是代價是「製造業外移」，台灣卻面臨「高科技跟資本外移」，衝擊本質大不相同。

更多風傳媒報導

