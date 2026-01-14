台美關稅進入倒數階段 傳美車進口稅率「恐從17.5→0％」





台美關稅談判邁入收尾關鍵階段，《紐約時報》（New York Times）報導，美國總統川普（Donald Trump）領導的政府團隊預計把台灣輸往美國的關稅下修至15％；作為交換條件之一，就是台積電將擴大在亞利桑那州追加興建至少5座新晶圓廠。不僅如此，傳美製車進口稅率，恐從17.5％降至0％。

根據《自由時報》報導，產業消息人士透露，我國目前對美製汽車課徵的17.5％關稅，有極高機會在協議中降至0％，全面比照日本、韓國、加拿大與墨西哥等美國主要貿易夥伴的「零關稅」模式。

由於我國汽車零組件輸美比重約達五成，為換取更具競爭力的輸美關稅條件，我方勢必要提出等值籌碼，包括撤除美規車限額、放寬檢驗規定與大幅調降美製車進口稅。知情人士指出，放寬美規車僅是第一步，真正關鍵仍在關稅降幅。

相較全球多數友好國家對美製車採取零關稅政策，目前仍維持高稅率的國家已稀少，台灣若堅守高關稅，談判籌碼恐極為有限，幾乎沒有條件談出「高於零」的結果。產業界直言，美方視台灣、印度與中國為對美車關稅相對「不友善」的市場，因此降稅幾成必然方向。

