台美關稅進行第六輪實體談判 卓揆：結果會於適當時機向國人報告

行政院長卓榮泰今（15）天在院會中表示，期待這是一次有意義的進展，談判工作有相當結果時，會於適當時機向國人報告。圖為行政院院會後記者會。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 台美關稅日前傳出台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，但台積電必須在美國建造五座廠。行政院台美經貿工作小組今（15）天證實，行政院副院長鄭麗君和經貿辦總談判代表楊珍妮所率領的談判團隊，已於昨（14）晚赴美，預計在這次磋商後將宣布達成共識的內容。行政院長卓榮泰今天在院會中表示，期待這是一次有意義的進展，談判工作有相當結果時，會於適當時機向國人報告。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述指出，卓榮泰提到，由鄭麗君和楊珍妮已率經貿談判團隊前往美國與美方進行第六次實體談判，期待這是一次有意義的進展，在談判底定後，能讓國內產業迅速調適整個國際經貿的新秩序，相關的預算和政策也能逐一全面、具體協助產業界。

卓榮泰強調，談判團隊在談判過程非常艱辛且漫長，當談判工作有相當的結果時，會於適當時機向國人報告。

