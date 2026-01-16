台美關稅達協議台積電樂見 中經院長：政府部分談得比日韓歐州還優

台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN（最惠國待遇）等多項談判預定目標。台積電今天說，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。中經院院長連賢明則表示，以公布的投資協議內容，政府部分談得比日本、南韓、歐洲都要優。

台美關稅談判結束總結會議，行政院發布新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

台積電表示，台積電是一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

中經院院長連賢明在臉書發文，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）講述台灣貿易協議，應是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含大開放、大採購、大投資，這部分應是台灣貿易協議中承諾的投資部分。

連賢明歸納協議四大重點︰

第一，台積電等廠商先進製程總投資金額為2500億美元，較原先台積電承諾的1650億美元，還增加850億美元，這部分投資可以是台積電或其他廠商執行，但並未清楚說明新增投資的時程。

第二，台灣政府承諾協助科技公司，提供最高達2500億美元的信用保證。

第三，台灣政府也承諾，運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。

第四，在對等關稅部分，關稅水準為15%，其中已包含MFN關稅，就是俗稱不疊加。

連賢明指出，比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增850億美元投資。根據昨天台積電法說會，台積電董事長魏哲家表示，美國亞利桑第二廠要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠和第四廠接續開始蓋，看起來應該很難在美國總統川普任內完成投產。

連賢明說，若新增投資由台積電執行，新承諾投資不太可能在川普任內完成，但也不排除是由其他科技廠商進行投資，而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232），設廠的設備和器材也可以免稅。

連賢明分析，以公布的投資協議內容來看，政府部分談得比日本、南韓、歐洲都要優，政府就提供信用保證，不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。至於相關協議對台積電是否有利？他表示「當然就見仁見智」。

（責任主編：莊儱宇）