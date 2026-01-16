台美關稅達協議台積電樂見 中經院長：政府部分談得比日韓歐州還優
台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN（最惠國待遇）等多項談判預定目標。台積電今天說，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。中經院院長連賢明則表示，以公布的投資協議內容，政府部分談得比日本、南韓、歐洲都要優。
台美關稅談判結束總結會議，行政院發布新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。
台積電表示，台積電是一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。
中經院院長連賢明在臉書發文，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）講述台灣貿易協議，應是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含大開放、大採購、大投資，這部分應是台灣貿易協議中承諾的投資部分。
連賢明歸納協議四大重點︰
第一，台積電等廠商先進製程總投資金額為2500億美元，較原先台積電承諾的1650億美元，還增加850億美元，這部分投資可以是台積電或其他廠商執行，但並未清楚說明新增投資的時程。
第二，台灣政府承諾協助科技公司，提供最高達2500億美元的信用保證。
第三，台灣政府也承諾，運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。
第四，在對等關稅部分，關稅水準為15%，其中已包含MFN關稅，就是俗稱不疊加。
連賢明指出，比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增850億美元投資。根據昨天台積電法說會，台積電董事長魏哲家表示，美國亞利桑第二廠要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠和第四廠接續開始蓋，看起來應該很難在美國總統川普任內完成投產。
連賢明說，若新增投資由台積電執行，新承諾投資不太可能在川普任內完成，但也不排除是由其他科技廠商進行投資，而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232），設廠的設備和器材也可以免稅。
連賢明分析，以公布的投資協議內容來看，政府部分談得比日本、南韓、歐洲都要優，政府就提供信用保證，不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。至於相關協議對台積電是否有利？他表示「當然就見仁見智」。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台灣對等關稅15%並獲232條款優惠 美商務部：川普任內目標要將台灣半導體產能40%轉移至美
美國商務部15日公布美台協議內容指出，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，半導體科技業者直接投資與相關信用保證合計5000億美元。業者在美建廠期間，計畫產能2.5倍的輸美產品，及完成建廠業者產能1.5倍的進口量，可獲准免繳232條款稅。商務部長盧特尼克表示，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 300
變更營業才半年⋯菸酒五金行拿下4550萬子彈標案
國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局4550萬元子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 241
快新聞／賴清德有望過境美國、出訪宏都拉斯？綠委喊「期待」：在野黨別扯後腿
即時中心／高睿鴻報導中美洲國家宏都拉斯近日改選總統，最終由阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，受到國際政壇關注；由於他過去「親台」立場鮮明，宏國未來是否可能與我復交、甚至斷交中國，同樣引發不少討論。美國媒體《華爾街日報》近期更報導稱，台灣總統賴清德已向宏國表達，有意出席新總統1月27日的就職典禮；並且，美國還可能允許賴總統過境，使中國頗關注川普（Donald Trump）的態度。為此，民進黨團幹事長鍾佳濱也特地喊話，盼在野黨別扯後腿。民視 ・ 35 分鐘前 ・ 6
台股站上3萬後怎麼走？ 專家曝1結構：不是所有股票一起噴
台股破3萬點，台積電昨（13）日寫下1720元新天價，帶領台股大盤再創歷史新高，半導體設備、記憶體封測及低軌衛星等題材股也有所表現，今（14）日台股更是一路長紅。究竟台股破3萬點後會怎麼走？專家曝大盤呈現「1結構」，並非所有股票一起噴。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
小草醫狂讚黃國昌一訪美關稅就秀出來！他笑了：所以出賣台積電的是黃國昌囉
[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，聲稱與美國政府面對面會談軍購與關稅，在黃國昌踏上美國陸地之前，美媒隨即傳出台美將達成關稅15%協議，民眾黨的小草們聞訊狂讚黃國昌高效率會做事，小草醫師蘇一峰更稱「黃國昌一訪美關稅就秀出來了，工作的效率也差太多了吧！在野主席比總統更快到華府！」此話一出，讓醫師杜承哲吐槽，照這邏輯「所以出賣台積電的是黃國昌囉」？ 蘇一峰在社群發文稱，「黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報搶先揭露，台灣關稅可望降至15%」，「鄭麗君談了快一年關稅無下文，黃國昌一訪美關稅就秀出來了」，「工作的效率也差太多了吧！在野主席比總統更快到華府！之前沒消息是故意的嗎」？ 杜承哲在臉書PO出截圖指出，蘇一峰去年曾宣稱，台積電防中國偷技術防了一輩子，結果現在是高級技術被美國公司Intel和日本來偷，防中國如虎豹豺狼，結果美國爸爸日本爸爸來偷矽盾技術，政府就要把晶片產業鏈整個送過去了。 杜承哲說，其實，過去蘇一峰也曾聲稱「美牛美豬都吃了、連台積電也送去美國，結果換來了美國對台重課32%關稅」。 杜承哲批評：「最愛罵美積電的也是你蘇一峰，認為黃國昌談成『新頭殼 ・ 1 天前 ・ 16
淺水域驚見深海「鮭魚之王」！別誤認成地震魚
國際中心／曾詠晞報導美國加州蒙特利灣（Monterey Bay）近期出現令人驚嘆的生物奇觀。一名潛水員在僅約4.6公尺深的淺水區域，意外目擊並記錄下極其罕見的深海生物「高鰭粗鰭魚」（Trachipterus altivelis）。這種魚類平時棲息於數百公尺深的黑暗海域，此次現身近岸淺海，不僅引發社群熱議，更令海洋生物科學家感到大為驚奇。民視 ・ 1 天前 ・ 31
台美關稅15％確定！台股早盤飆漲逾500點創高 台積電衝1735元新天價
即時中心／綜合報導台美雙方經過多次談判，終於在美東時間週四（15日）共同簽署投資MOU，達成包括對等關稅調降為15％、半導體關稅取得最優惠待遇等多項預定目標；同時雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」。台股今（16）日開盤小漲34.05點、以30, 844.63點開出，隨後飆漲逾500點、來到31,339.39點，再創新高。台積電（2330）以1,735元開出、上漲45元，再創新天價。民視財經網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
焦點股》台積電：法說會好到爆 股價飆漲1735元新天價
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨法說會釋出去年第四季超強獲利佳績，受惠AI的強勁需求，今年營運展望也好到爆表，加上美國白宮釋出晶片關稅豁免利多，帶動美股四大指數齊上揚，科技股更強勢上漲，台積電ADR飆漲14.53美元、上揚4.44%，收在341.64美元，激勵台積電今股價開盤飆達1735元新天價，自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
女學生考前祈福被襲臀！鄉代主席神明面前「伸鹹豬手」1原因不受理判決
彰化縣埔鹽鄉鄉民代表會主席，去年在順天宮替學校舉辦「考前祈福活動」，在跟學生合照時，趁機伸鹹豬手，對女學生撫摸臀部性騷擾得逞，事後挨告，被檢方依成年人故意對兒童犯性騷擾罪起訴。事後，鄉代主席跟學生與家長達成和解並撤告，因此罪屬告訴乃論，因此，法院諭知不受理判決，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
威力彩連摃23期 下期頭獎上看5.7億
威力彩昨晚再度摃龜，已經連摃23期，下期頭獎上看5.7億，將於1月19日開出，全台投注站買氣更加沸騰，公益彩券經銷商公會前理事長何昱奇表示，聰明的彩迷已不再單打獨鬥，而是運用財經邏輯中的「覆蓋率」概念，透過包牌策略將中獎機率極大化。台彩表示，本期雖未產生億萬富翁，但2獎至9獎仍有眾多幸運得主中獎，也自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
陳右欣接台肥總經理 藍酸：吳音寧翻版
[NOWnews今日新聞]台肥日前公布最新人事案，由曾任台南柳營區農會總幹事的陳右欣接任總經理，陳右欣2015年接掌柳營區農會總幹事時，年僅28歲，是全台最年輕農會總幹事，不過台肥資本額達98億元，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
對等關稅15%談成 連賢明：台積電等廠商新增850億美元投資是關鍵
美國商務部15日宣布美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2,500億美元的新增直接投資，台灣政府則協助提供赴美投資的企業2,500億美元的信用擔保。 中華經濟研究院院長連賢明今(16)日在臉書上指出，美國商務部長盧特尼克(Lunick)近日公開談及台灣貿易協議內容，這是目前美國政府對台灣貿易協議最清楚的一次說明，其中台積電等廠商新增850億美元投資是關鍵。 連賢明表示，各國貿易協議通常包含三個部分，包括大開放、大採購與大投資，而此次美方說明的內容，應屬台灣貿易協議中所承諾的「投資」部分。 在投資內容方面，連賢明整理，美方說法主要包括四點。第一，台積電等廠商在先進製程的總投資金額為2,500億美元，較原先台積電已承諾的1,650億美元，增加850億美元。這部分投資可能由台積電或其他廠商執行，但並未清楚說明新增投資的時程。 第二，台灣政府承諾，將協助其他科技公司，並提供最高達2,500億美元的信用保證。第三，台灣政府也承諾，將運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。第四，在對等關稅方面，關稅水準為15%，且已包含最中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台灣銷美關稅15%底定 「台灣模式」投資、信保各2500億美元
美國商務部今天(16日)宣布美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2,500億美元的新增直接投資，台灣政府則協助提供赴美投資的企業2,500億美元的信用擔保。 根據台美談判結果，台灣半導體與科技企業將進行總計至少2,500億美元新的、直接的投資，以在美國建立與擴展先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新產能。另外，政府預計提供2,500億美元的信用擔保，以方便台灣企業對赴美進行補充投資，支持在美國建立與擴展完整的半導體供應鏈與生態系統。 本次對美投資方案採用「台灣模式」，依據行政院副院長鄭麗君先前的說明，是依循「根留台灣、布局全球」總體戰略目標，產業投資完全由企業自主規劃，政府負責整合民間布局；另由政府建立金融信保機制，增加對企業金融支持，鼓勵業者投資。根據全球市場動態、客戶需求與自身產業布局，靈活決定在美投資的規模與方向，在全球供應鏈競爭中取得關鍵優勢。 也就是台灣半導體廠商可根據經濟發展需求及國際布局自主決定在美擴產策略，聚焦先進製程、AI晶片等核心競爭力領域，貼近客戶結合市場，使投資與企業長期戰略保持一致。台灣政府則透過信用保證機制，支中央廣播電台 ・ 3 小時前 ・ 1
無人缺席！8名大法官一起評議 裁定受理少年事件處理法移送疑義
花蓮地方法院少年法庭法官邱佳玄審理一起毀損案時，認為少年事件處理法第15條後段「受移送之法院，不得再行移送。」規定，有牴...聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 93
《國際產業》大喜！台積電根留台灣、免關稅進口量 美商務部給答案
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國商務部周四（1月15日）宣布與台灣達成貿易協議，台灣晶片和科技公司將在美國投資至少2500億美元生產晶片和打造晶片工廠，而台灣政府將為這些公司提供信貸擔保2500億美元。作為交換條件，美國將給予台灣「15%且不疊加最惠國待遇」的對等關稅稅率，並承諾對學名藥、其成分、飛機零組件和一些自然資源不徵收對等關稅。 台灣原本的對等關稅稅率為「20%+N」的疊加計算。 商務部公告並指出，未來根據232條款框架徵收的關稅，將給予在美國生產晶片的公司一些豁免。正在美國建造新晶片廠的台灣公司，如台積電，在其建廠期間，得以進口相當於其正在美國建立之產能多達2.5倍的晶片，而無需支付關稅。在工廠建成後，這些台灣企業將可進口相當於其美國產能1.5倍的產品。 公告並表示，先前被依據「232條款」額外課徵關稅的台灣汽車零組件、木材及相關產品，也得以免繳超過15%的關稅。 CNBC報導，過去一年來，川普政府的半導體關稅政策不明，給台灣晶片與科技產業帶來壓力，這項貿易協議為台灣產業帶來清晰的前景，同時也將激勵領先全球的晶片製造公司台積電繼續在美國打造更多工廠，也明確表示台積電可以繼續時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 1
「外籍照服員」擬開放進醫院 石崇良：目標服務3萬床
為了解決護理人力吃緊，及減輕小家庭負擔壓力，衛福部長石崇良12日表示，已向勞動部提案導入外籍照服員，希望能在第二季完成修法。石崇良今（14）日受訪時再度回應，「住院整合照護計畫」截至去年約提供5000床服務，今年目標擴大到3萬床，希望可以優先引進在台灣待6年以上、受過訓練的中階技術人員，將持續與護理工會溝通。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 43
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 59 分鐘前 ・ 81
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 181
挺1.25兆國防特別條例？黃國昌喊「反對決心更強烈」：民眾黨將自提版本
藍白昨日在立法院程序委員會上，第7度封殺行政院所提的1.25兆國防特別條例。甫自美返台的民眾黨主席黃國昌，今（14日）上午9時30分召開記者會，說明訪美結果。會中他痛批，行政院提出的版本僅用7個條文，就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！民眾黨將自行提出版本」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 70