台美關稅達協議 陸外交部氣炸喊「堅決反對主權意涵協定」

台美關稅歷經9個月談判達成協議，雙方於台灣時間昨（16）日凌晨共同簽署投資合作備忘錄（MOU），敲定有關對等關稅、232關稅及投資內容。對此，北京方面高喊堅決反對，稱反對建交國與台灣商簽具有主權意涵的協定。

郭嘉昆在大陸外交部例行記者會上。（圖／翻攝大陸外交部）

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日下午主持例行記者會。有外媒提問稱，美國和台灣簽署一項貿易協議，將削減台灣多項出口產品的關稅，台方將加大對美科技行業投資。中方對此有何評論？

郭嘉昆回應稱，中方一貫堅決反對建交國與「中國台灣地區」商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報。

廣告 廣告

對此，我外交部發布聲明稿重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。「中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者」。

外交部還稱，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊順利與美方就台美對等關稅及相關細節達共識，順利完成談判。

外交部強調，將在此一基礎上，以及在總統賴清德與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

延伸閱讀

韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了

台股噴了！台美關稅15%拍板 「17檔最強黑馬股」外資搶翻

美對台關稅15%不疊加 最新網路民調近五成不滿