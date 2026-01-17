台美關稅達成最大輸家就是中國！林修民指中國被加稅達72%無緣競爭：難怪中國馬上跳腳，在台代理人也跟著抓狂

台美關稅最終談出社會最為關切的半導體232條款最惠國待遇，且搶先其他國際半導體對手，先前國內資通訊半導體業者的重稅擔憂煙消雲散。對此，科技專欄作家林修民昨（16日）發文指出，中國原先47%的高稅率，因美方近期制裁伊朗，需再加25%，等於稅率高達72%，中國再便宜也沒辦法與台廠競爭，難怪談判結果公布後中國馬上跳腳，中國在台代理人也跟著老闆一起抓狂謾罵。

林修民表示，台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅與日歐韓一樣調降為15%且不疊加，也是全球首個取得美232條款關稅最優惠國家，雙方將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元，這2500億由政府提供企業融資的擔保，在關稅戰中打出漂亮的一仗，結果比他預期中要好。

廣告 廣告



林修民指出，關稅的絕對值沒有意義，重點是要看競爭對手，相較於對手日本跟韓國，日本承諾向美國投資5500億美元，投資標的將由美國政府的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定；南韓協議則是對美投資3500億美元，台灣￼則由民間企業投資2500億，這絕對會讓日韓羨慕。



林修民說，韓美過去因有FTA的關係，以工具機為例，台灣在美國市場跟韓國同業競爭就會因為關稅較高比較不利，但現今大家都一樣是15%的平等條件下，等於是加強了我國產業的競爭優勢。



對於中國超高稅率，林修民表示，大家都說中國的關稅是47 %，嫉妒台灣只有15 %，事實上忘了加上前幾天伊朗的新聞，凡事跟伊朗做生意的國家都要另外再加25%，所以現在伊朗的好朋友中國關稅實際上是「47+25等於72%」；在這種情況底下，中國再便宜也沒有辦法跟台灣廠商在美國的市場競爭，等於是全面被踢出美國市場。



林修民直言，難怪台美關稅談判結果公布之後中國馬上跳腳，不意外、中國在台代理人也跟著老闆一起抓狂謾罵。



關於資通訊半導體232條結果底定，林修民指出，由於台灣出口美國資通訊加半導體占總額的七成，甚至近年AI的效果還快要到八成，過去幾個月來一直是全台矚目的焦點，這一次協商結果確定台灣取得未來最惠國的待遇，等於是立於不敗之地，這對國內的資通訊跟半導體的廠商等於是吃下了定心丸，解決了所有未來可能不利的因素。



林修民強調，台美這次關稅協商結果最大的輸家就是中國，不只上面對等關稅是15：72 ，今天川普總統也簽署了特定的晶片進口美國課25%關稅，但其實這一條應該稱之為輸往中國的奢侈稅，或者是美國的國防捐，這部分跟台灣一點關係都沒有。



林修民說明，因為這一次課稅種類只限於高階的AI晶片，如果是台灣製造最終輸往美國讓美國AI再偉大就免稅；只有最終目的往中國的才會需要扣25%的關稅。他重申，換句話說中國就是這一次台美關稅談判結果最大的輸家，難怪中國會連同在台灣的代理人氣急敗壞。

(圖片來源：行政院、林修民臉書)

更多放言報導

名嘴賴岳謙奉勸「學馬杜洛用華為手機」防美國竊聽...林修民直言「越反美越不該使用華為」：沒有法治精神「怎知不會出賣資料」？

《蘋果在中國》探討蘋果「美國設計、台商帶路、中國製造」彼此牽制困局…林修民指台灣今日成就歸功於「張忠謀的遠見」：堅持「技術自己做」、不與客戶搶生意