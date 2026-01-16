台美關稅達成4大共識！一早狂噴45元飆1735元新天價 台積電回應了

財經中心／陳慈鈴報導

台美關稅達成4大共識，台積電一早狂噴45元，飆1735元新天價。（圖／資料照）

台美對等關稅談判結果揭曉，包括關稅調降至15％且不疊加、享232「最惠國待遇」、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等4大共識。台積電（2330）今（16）日開盤狂噴45元，飆至1735元再創新高，帶動台股早盤大漲超過520點，一度衝至31339.39點，刷新紀錄。稍早，台積電回應，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

行政院說明，由於台灣是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此我方在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的四項目標。首先是台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，獲得「最優惠盟國待遇」，再來是成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，與日、韓、歐盟齊平，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

行政院表示，第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，承諾向美國直接投資2500億美元，政府方面以信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，打造產業聚落，延伸並擴展臺灣科技產業全球競爭實力。第四，促成台美高科技領域相互投資，確立臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

根據《中央社》報導，台積電指出，台積電是一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

