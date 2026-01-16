台美關稅達「2優惠待遇」 蕭美琴：台灣再次展現不可取代的韌性與實力

記者劉秀敏／台北報導

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

台美對等關稅談判今（16）日進行總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。對此，副總統蕭美琴表示，台灣面積雖然不大，但我們靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量，「謝謝第一線同仁的辛勞，我們會繼續穩健前行，讓台灣的競爭力在世界舞台上，持續綻放光芒。」

蕭美琴在臉書發文表示，這段日子，台灣在國際經貿的舞台上，再次展現不可取代的韌性與實力。台美經過密集的諮商，雙方在關稅談判達成對等關稅調降至 15% 且不疊加的共識；此外，針對232相關產業，獲得最惠國待遇，進一步促成雙方互為投資以及供應鏈關鍵夥伴。

蕭美琴指出，這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力。她要誠摯感謝行政院副院長鄭麗君的卓越統籌，以及總談判代表楊珍妮所率領的經貿辦團隊。謝謝大家憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。

蕭美琴強調，台灣面積雖然不大，但我們靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量，「謝謝第一線同仁的辛勞，我們會繼續穩健前行，讓台灣的競爭力在世界舞台上，持續綻放光芒。」

