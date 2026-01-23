台美關稅還沒結束？她憂：藍白會在立院封殺

▲台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院舉行記者會，院長卓榮泰給負責談判的楊珍妮「愛的抱抱」打氣。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，並承諾推動對美投資，包括2500億美元企業自主投資、2500億美元政府信用保證。不過時代力量黨主席王婉諭提醒，雖然台灣取得初步共識，談判其實尚未完全結束，未來恐成為一場政治豪賭。

王婉諭指出，台美雙方雖已同意讓台灣以比日、韓更低的投資門檻，換取同等關稅條件，但在正式簽署「台美對等貿易協議」前，仍須針對汽車、醫材、基改食品、美豬美牛等商品的關稅及非關稅貿易障礙進行討論。她特別提到汽車關稅，是社會關注的焦點之一。

廣告 廣告

此外，王婉諭提醒，協議簽署後30天內將送交行政院轉交立法院審議，依慣例採「包裹審查、整體表決」，立委只能選擇全案通過或否決，無法逐條討論，政治風險極高。她質疑，國民黨、民眾黨已經搶先把這次談判，定調成「掏空台灣」、「喪權辱國」，那屆時的投票結果會是什麼？

王婉諭說，談判結果大致底定後，不論商總、工總、工具機公會，都給予相當正面的評價。但立法院表決的結果，將會大大的影響產業界。這次的談判結果真的在掏空國家嗎？接下來的審查深水區到底是什麼？國會應該怎麼秉持國家利益，同時進行理性審查呢？藍、白真的會投下反對票嗎？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

讚關稅成果！賴清德談政府信保：絕不會排擠國內企業額度

對美投資不能講5000億美元？前綠營高官揭真相 點名2單位說清楚

不滿台美關稅談判蓋牌 許宇甄：農漁產、汽車關稅不能被當成籌碼