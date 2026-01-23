台美關稅還沒結束！王婉諭「示警1危機」：將成巨大的政治豪賭

政治中心／黃依婷報導

台美關稅歷經9個月談判，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。不過，時代力量黨主席王婉諭提醒，台美關稅談判，其實還沒真的結束，「這將會成為一場巨大的政治豪賭」。

王婉諭發文，上週台美談判團隊雖然已經達成重要共識，讓台灣拿到「最惠國待遇」，用比日、韓更低的投資門檻，換到一樣的關稅條件，不過在正式簽署「台美對等貿易協議」之前，雙方還要針對美方「汽車、醫材、基改食品、美豬美牛」等商品的關稅及非關稅貿易障礙進行討論。

王婉諭提到，當中也包含了許多人最關心的汽車關稅課題，且在正式簽署的三十天內，協議將會由行政院轉至立法院審議，依照過去的慣例，這類貿易協定，立法院原則上採「包裹審查、整體表決」。也就是說，立院將不會逐條討論、表決，只能選擇「通過」或「否決」協議，這將會成為一場巨大的政治豪賭。

王婉諭表示，國民黨、民眾黨已經搶先把這次談判，定調成「掏空台灣」、「喪權辱國」，那屆時的投票結果會是什麼？對此她也打上一個大大的問號，談判結果大致底定後，不論商總、工總、工具機公會，都給予相當正面的評價，但立法院表決的結果，將會大大的影響產業界。

