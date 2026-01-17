台美關稅關鍵是5000億美元投資 陳鳳馨示警「川公移神山」
台美關稅協議敲定，對台關稅15%不疊加，另台灣取得美國232條款關稅優惠，承諾對美投資5000億美元，其中2500億美元來自企業直接投資，另2500億美元由政府提供信貸保證。對此，媒體人陳鳳馨解析，整體協議對台灣而言「短多、長空」，長期來看，恐會造成「川公（川普）移神山」的隱憂。
陳鳳馨16日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，若以3年內的時間尺度觀察，關稅談判結果確實讓台灣多數傳統產業「暫時鬆了一口氣」。因為工具機、紡織、石化、自行車與鞋類等傳統產業，都是高關稅與台幣匯率因素，在國際市場上競爭力大幅下降，被日本、韓國打趴到底，非常非常的辛苦。
陳鳳馨指出，這些產業過去曾占台灣出口產值約7成，如今已萎縮至不到3成，但其就業人口占比卻高於5成，形成台灣經濟結構「冰火兩重天」的現象，傳統產業很慘，半導體與AI產業因享有「零關稅」而表現亮眼。這次談判完，讓傳統產業鬆了一口氣，終於有一個公平的起跑點，可以跟日、韓競爭。
陳鳳馨強調，對台灣長期經濟發展，真正需要高度警惕是台灣承諾共計5000億美元的對美投資。她分析，該項投資的核心仍是台積電在美國布局的擴張，美國要求的是科學園區模式，有意將半導體供應鏈在地化，所以台積電除了在美蓋12座廠房外，另承諾建2座先進封裝廠及設研發中心。
陳鳳馨指出，美國已清楚掌握先進封裝技術為半導體供應鏈中的關鍵環節，「他們知道那是一個卡點，他們要去解決它。」她進一步表示，長期下來，會不會有一天來到「美國先進製程占比達4成、台灣降至6成以下」的局面，她認為按照美國目前的作法是有可能的。
陳鳳馨說，協議一旦簽署，即便現任美國總統川普下台後，其效力將維持，「因為你簽了白紙黑字，它就變成你永遠的緊箍咒。」
她舉例，前陣子美國商務部長盧特尼克曾接受美國媒體訪問時曾得意的透露，因為台積電違反了與美國商務部所簽訂協議之中的「DEI條款」，即「多元、平等、包容」，所以被迫加碼投資1000億美元。
陳鳳馨強調「你不覺得怪嗎？因為川普那麼反對DEI」，但他們居然用拜登時期簽的協議中的DEI條款去逼台積電做更多的承諾。拜登的DEI川普反對，可是不反對拿「白紙黑字」去威脅別人。
她進一步強調，同樣的道理，現在簽的協議、投資，到底多少年內實現？其實也非常重要，如果時限沒訂清楚，台灣可以慢慢來，可是5000億美元投資的具體實現年限，如果訂如果被要求在4、5年內完成，光是半導體產業外的2500億美元投資，換算下來，1年500億美元，換算就要1兆5千億新台幣，對台灣企業資金調度、產業布局，以及匯率都將構成巨大壓力。
陳鳳馨表示，近期新台幣轉弱，與日圓、韓元同步走低，大家有一個共同原因，都是承諾了天價的對美投資；台灣1年的貿易順差1000億美元，看起來好像很多，可是這是各行各業賺進來的，如果這些錢全拿去投資，再加上壽險業到海外的投資，這對新台幣其實是一個很大的壓力，所以新台幣短期的弱勢，可能與這些投資協議的承諾有關。
陳鳳馨直言，台美關稅談判結果短期內確實有利於傳統產業，「所以我會把它視為一個短多』，但論長期，以現在美國一鏟一鏟地挖，人家說「愚公移山」，但她擔心恐會造成「川公（川普）移神山」的結局。
延伸閱讀
台美關稅拍板15％！盧特尼克：台灣必須「讓川普滿意」
台積電產能大逃離？學者：台灣經濟三大引擎全面受衝擊
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
其他人也在看
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 103
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 131
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 51
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 9
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 233
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 61
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 20 小時前 ・ 25
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 53
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98
玖壹壹春風擦撞賓士 車主1舉動暖到他：好人一生平安
本土天團玖壹壹成員春風在社群發文，表示自己擦撞到一輛賓士車，由於對方體諒他趕時間工作而未報警處理，事後他主動發文尋找車主，堅持要負責修車費用，誠懇態度獲得網友大讚。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 12
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 13
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
CPB》曹錦輝賽前幫球隊餵球！ 最快17日對決「神全」林益全
中國棒球城市聯賽（CPB)16日由上海正大龍出戰福州海俠，賽前台灣球員曹錦輝幫助隊友餵球，而他最快有機會在17日比賽登板出戰上海正大龍台灣球員林益全。TSNA ・ 2 小時前 ・ 9
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言