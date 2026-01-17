台美關稅關鍵是5000億美元投資 陳鳳馨示警「川公移神山」

台美關稅協議敲定，對台關稅15%不疊加，另台灣取得美國232條款關稅優惠，承諾對美投資5000億美元，其中2500億美元來自企業直接投資，另2500億美元由政府提供信貸保證。對此，媒體人陳鳳馨解析，整體協議對台灣而言「短多、長空」，長期來看，恐會造成「川公（川普）移神山」的隱憂。

資深媒體人陳鳳馨。（中天新聞）

陳鳳馨16日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，若以3年內的時間尺度觀察，關稅談判結果確實讓台灣多數傳統產業「暫時鬆了一口氣」。因為工具機、紡織、石化、自行車與鞋類等傳統產業，都是高關稅與台幣匯率因素，在國際市場上競爭力大幅下降，被日本、韓國打趴到底，非常非常的辛苦。

廣告 廣告

陳鳳馨指出，這些產業過去曾占台灣出口產值約7成，如今已萎縮至不到3成，但其就業人口占比卻高於5成，形成台灣經濟結構「冰火兩重天」的現象，傳統產業很慘，半導體與AI產業因享有「零關稅」而表現亮眼。這次談判完，讓傳統產業鬆了一口氣，終於有一個公平的起跑點，可以跟日、韓競爭。

陳鳳馨強調，對台灣長期經濟發展，真正需要高度警惕是台灣承諾共計5000億美元的對美投資。她分析，該項投資的核心仍是台積電在美國布局的擴張，美國要求的是科學園區模式，有意將半導體供應鏈在地化，所以台積電除了在美蓋12座廠房外，另承諾建2座先進封裝廠及設研發中心。

陳鳳馨指出，美國已清楚掌握先進封裝技術為半導體供應鏈中的關鍵環節，「他們知道那是一個卡點，他們要去解決它。」她進一步表示，長期下來，會不會有一天來到「美國先進製程占比達4成、台灣降至6成以下」的局面，她認為按照美國目前的作法是有可能的。

陳鳳馨說，協議一旦簽署，即便現任美國總統川普下台後，其效力將維持，「因為你簽了白紙黑字，它就變成你永遠的緊箍咒。」

中天大新聞大爆卦。（中天新聞）

她舉例，前陣子美國商務部長盧特尼克曾接受美國媒體訪問時曾得意的透露，因為台積電違反了與美國商務部所簽訂協議之中的「DEI條款」，即「多元、平等、包容」，所以被迫加碼投資1000億美元。

陳鳳馨強調「你不覺得怪嗎？因為川普那麼反對DEI」，但他們居然用拜登時期簽的協議中的DEI條款去逼台積電做更多的承諾。拜登的DEI川普反對，可是不反對拿「白紙黑字」去威脅別人。

她進一步強調，同樣的道理，現在簽的協議、投資，到底多少年內實現？其實也非常重要，如果時限沒訂清楚，台灣可以慢慢來，可是5000億美元投資的具體實現年限，如果訂如果被要求在4、5年內完成，光是半導體產業外的2500億美元投資，換算下來，1年500億美元，換算就要1兆5千億新台幣，對台灣企業資金調度、產業布局，以及匯率都將構成巨大壓力。

陳鳳馨表示，近期新台幣轉弱，與日圓、韓元同步走低，大家有一個共同原因，都是承諾了天價的對美投資；台灣1年的貿易順差1000億美元，看起來好像很多，可是這是各行各業賺進來的，如果這些錢全拿去投資，再加上壽險業到海外的投資，這對新台幣其實是一個很大的壓力，所以新台幣短期的弱勢，可能與這些投資協議的承諾有關。

陳鳳馨直言，台美關稅談判結果短期內確實有利於傳統產業，「所以我會把它視為一個短多』，但論長期，以現在美國一鏟一鏟地挖，人家說「愚公移山」，但她擔心恐會造成「川公（川普）移神山」的結局。

延伸閱讀

台美關稅拍板15％！盧特尼克：台灣必須「讓川普滿意」

台積電產能大逃離？學者：台灣經濟三大引擎全面受衝擊

傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」