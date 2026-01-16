台美關稅降到15%不疊加、獲232最優惠待遇！國民黨氣炸：絕對不是好消息

記者陳思妤／台北報導

台美關稅確定降至15%且不疊加MFN，台灣並取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，國民黨原訂今（16）日要召開「關稅談判任人宰割、黑箱到底！百工百業如何因應？」記者會，在會前急忙將主題改成「黑箱作業換來產業掏空?好一個『台灣模式？』」。國民黨怒轟「德公移山」，黑箱、跳票、掏空，目前揭露的結果，「對台灣來說絕對不會是什麼好消息」。

國民黨昨天發出通知，宣布今天上午要召開「關稅談判任人宰割、黑箱到底！百工百業如何因應？」記者會。然而今天上午台美關稅確定，國民黨也在記者會前臨時更換主題。

國民黨文傳會主委吳宗憲質疑，看起來15%關稅談得很好，但其實日本也是，是否美國早就畫好一條線，只是拿什麼東西來換？他質疑，台灣是不是拿更多去換？就像軍購永遠買得比別人貴，又沾沾自喜覺得自己好棒棒，會不會15%的交換條件式把產能、資本、供應鏈都移到美國，台灣會不會變成被設計的對象？

吳宗憲稱，是拿什麼去換15%關稅？會不會把小孩未來拿去換掉了？把台灣未來換掉了？他稱，不希望對美談判最後演變成「德公移山」，但目前資訊嚴重不足，國民黨將持續研擬日、韓的談判方式與GDP佔比，讓資料透明，並要求政府將簽訂的協議、MOU 與承諾等送到國會接受透明審查，阻止台灣付出慘痛代價。

牛煦庭也大酸，好一個台灣模式啊，目前揭露的結果，「對台灣來說絕對不會是什麼好消息！」民進黨政府屢屢宣稱談判高手，可以談出最好結果，但今天結果真的有利嗎？他說，過去只能從外媒報導摸索進度的黑箱，但隱約可以感受到掏空台灣的壓力正在增加。

牛煦庭批評，行政院副院長鄭麗君曾經承諾絕對不會答應晶片產能五五開條件，會以產業利益、國家利益為優先 可是今天美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）很得意地說，至少有 40% 的晶片產能會移到美國，請問「『五五開』不行，40%就可以嗎？」

牛煦庭轟，也證實先前《紐約時報》等外媒所揭露，台積電要持續赴美增設晶圓廠，且至少要蓋五座。他稱，顯然晶片產能就會大幅向美國移轉，也強烈靠攏盧特尼克的 40%，甚至川普主張的「五五開」，這難道不是標準的大跳票嗎？我國談判代表對內承諾不會出賣產業利益、不會影響晶片產能，但對外談判結果卻完全打臉自己的承諾，這是什麼談判代表？這也是為什麼大家要求必須向國會報告進度，因為關在黑箱的結果就是「偷渡、掏空台灣」的事實。

牛煦庭也提及，曾預警外移的將不只是台積電，關鍵是上下游的供應鍊，會不會因為台積電的設廠而整體移轉？當初他在立法院質詢經濟部長郭智輝，其稱供應鏈轉移可能要花七、八年，但現在政府顯然在扮演「催化劑」。除了2,500億美元的直接投資外，還有另外2,500億美元的信用擔保。這筆信保開宗明義就是要協助相關產業鏈共同前往美國投資生產，這表示整條供應鏈都會被加速移出台灣，這不是掏空，什麼才是掏空？

此外，牛煦庭補充說，過去貸款信用保證多用於協助台灣中小企業，且額度從未達到2,500億美元這麼誇張的數字。現在政府將這筆巨額資源留給大企業去美國，那無法跟著去、期待政府紓困轉型的中小企業該怎麼辦？這對台灣百工百業是雙重打擊。雖然關稅稍微下降，但供應鏈外移的衝擊恐遠超關稅的降幅。政府應該清楚說明，相關衝擊的配套措施應該有完善的作法。

牛煦庭並指出，南韓的投資額雖達 3,500 億美元，但其 GDP 為1.7兆美元，我國 GDP 僅約 0.8 兆美元，卻要花 5,000 億美元去投資；再說日本，雖然投資金額也是4、5千億，但其GDP超過4兆美元，因此，以佔比來看，我國佔比高得離譜。

牛煦庭又說，美國總統在其國內法律上有擴權爭議，大法官很有可能做出裁決。因此我國在談判過程中應步步為營，不應隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署 MOU（備忘錄）而非正式協議。這導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國的投資仍要當「冤大頭」。且簽署 MOU 是否為了跳過國會對正式條約的審查？

牛煦庭稱有三大問題，第一、產能不會「五五開」的承諾跳票；第二、供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；第三、MOU 規避審查，也放掉對我有利的談判條件。他奉勸執政黨，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬；不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。

