台美關稅降到15%換2500億投資？ 柯文哲怒轟：把台灣賣給美國也是賣國

台美關稅協商拍板，雙方同意對等關稅調降至15%，且不再疊加原最惠國待遇（MFN），台灣並將以「台灣模式」深化與美國的供應鏈合作，由企業自主赴美投資高達2500億美元。對此，民眾黨前主席柯文哲昨天（18日）表示，美方要求台灣投入的5000億美元，是好幾代台灣人累積下來的家本，並重砲抨擊「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，賴清德不要當賣國賊！」。

談到台美關稅與投資議題，柯文哲昨天下午出席「松信夥伴見面會」時指出，日本承諾對美投資約5500億美元，台灣則被要求投入約5000億美元，但兩者根本不能相提並論。他強調，日本整體經濟規模約為台灣的5倍，所以不能這樣比；而美方要求台灣投入的5000億美元，幾乎集中在半導體產業，「那是好幾代台灣人累積下來的家本」。

柯文哲進一步指出，半導體產業本身就是高度耗能產業，而台灣電價長期處於全球偏低水準，但台灣並非能源充沛的國家，這樣的低電價其實是仰賴國家長期補貼與政策維持，台灣半導體產業之所以能夠發展，是全體台灣人民透過能源、電價等各項成本共同承擔、長期支持補貼的。

柯文哲直批，自己「講實話可能又要回去坐牢」，但仍忍不住直言，這句話說出口一定會成為標題，「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國」，並直接點名總統賴清德，喊話「不要當賣國賊」。（責任編輯：卓琦）

