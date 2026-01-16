台美關稅降到15% 鄭麗文：不過是比照日韓

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）中國國民黨主席鄭麗文今天談及台灣與美國達成貿易協議時表示，對等關稅降為15%也不過是比照日本與韓國，何況日、韓早在幾個月前就已拍板定案。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

鄭麗文上午出席國民黨桃園市黨部歲末感恩聯誼活動前，接受媒體聯訪說，痛心民主進步黨大張旗鼓把這結果當重大成就，幾個月後台灣也才換得關稅15%且不疊加這最起碼要求，有什麼值得高興。

她說，這過程以什麼巨大代價才換得跟別人一樣成果，且對方希望台灣半導體產能40%轉移到美國，如果真把半導體產業當護國神山，不就是家底完全外移、掏空，「台灣未來靠什麼？」

鄭麗文說，相對韓國3500億美元（約新台幣11兆268億元）、日本5500億美元（約新台幣17兆3278億元）對美投資，以經濟體規模而言，台灣5000億美元（約新台幣15兆7525億元）是天價，還有新台幣1.25兆元軍購。如果不是地緣政治壓力與政府低頭，「半導體產業會願意到美國去設廠投資嗎？」

此外，宜蘭縣長及台中市長參選人協調進度，鄭麗文表示，會先在國民黨中央黨部協調，等人選產生後，尋求兩黨（國民黨與台灣民眾黨）平台協商，透過公開程序，產生藍白共推人選。（編輯：李明宗）1150116