台美關稅降至15%！美部長直呼「俞大使」讓中國跳腳 林佳龍：美方身體很誠實 關稅即主權！

台美關稅談判談出15%優惠稅率，但更大突破在外交層面。外交部長林佳龍今（21）日接受黃暐瀚專訪時透露，美國商務部長魯克尼克(Lutnick)最初稱我駐美代表俞大使為「Ambassador Yu」，且協議簽署地點就在美國商務部，引發中國外交部震怒抗議。林佳龍回應，這證明「身體很誠實」，美國實質上把台灣視為國家，「因為關稅談判就是主權的行為」。

美商務部長稱「Ambassador Yu」：自然就講出大使

林佳龍說，美國商務部長魯克尼克在談判時，「第一個時間就講Ambassador Yu，就是俞大使」。雖然後來因中國施壓，頭銜改為「台北經貿辦事處代表」，但林佳龍強調，「在現場也是這樣叫他（Ambassador Yu）」。

為何俞大㵢大使能獲得這樣的稱呼？林佳龍解釋，因為「美國就把臺灣視為國家，因為關稅談判就是主權的行為」。他指出，商務部「比較沒有那種政治化，會被整天都是被中共在那邊抗議」，所以很自然地使用大使稱謂，「也就是身體很誠實」。

林佳龍強調，俞大使與美方關係良好，外交部團隊在這次談判中「24小時全部都是在備戰狀態」，相較於美方還有時差問題，台灣團隊完全投入，「人家是大概還有時差，我們是24小時」。

簽署地點在商務部：涉及主權行為讓中國跳腳

台美關稅協議的簽署地點就是在商務部，林佳龍分析，「所以中共當然氣得跳腳，因為這個不但是關稅談判，而且是涉及到主權行為。」在商務部簽署關稅協議，等同美國政府承認台灣具有簽署國際貿易協定的主權能力。

林佳龍認為，台灣這次「不只是贏得我們這個關稅的談判創造多贏」，更重要的是「得到安全，臺美之間可以更密切的關係以外，其實在外交上也是非常加分」。

中國震怒背後：台灣15% vs 中國47%的現實

談到中國外交部對台美關稅結果的震怒反應，林佳龍指出，中國關稅超過47%，台灣卻只有15%，這個巨大差距是北京難以接受的現實。林佳龍說，「雖然中共會抗議，那抗議不是證明大家身體很誠實？自然的講話就會講大使。」林佳龍認為，中國的抗議反而證明了台美關係的實質進展。

外交戰略轉變：一起管理中國的戰狼外交

林佳龍進一步闡述他的外交戰略思維。他表示，台灣現已改變國際互動模式，「一起來管理中共這一個很不成熟的、一再會抗議的、很容易就是暴怒、戰狼的外交」。

他強調，「臺灣在國際上大家都視為國家，美國也有臺灣關係法」，只是因為中國不斷施壓抗議，「所以大家為了應付中國我們就衍生出一堆講法」。但實質上，「全世界都想跟我們來往」。

林佳龍指出，各國願意與台灣來往是基於自身國家利益，並非單純為了抗中。他的總和外交包括「價值外交同盟外交還有經濟外交」，成功鞏固12個邦交國，「跟非邦交國理念相近的國家關係，甚至比邦交國還要更密切更好」。

過去近兩年他訪問美日歐及菲律賓，「因為大家都想跟臺灣來往，跟臺灣來往是基於他們的國家利益」，這是台灣國力增強、國際影響力擴大的具體展現。

外交部扮演關鍵角色：副總談判代表24小時備戰

林佳龍也說明外交部在這次談判中的角色。雖然行政院經貿談判辦公室由副院長鄭麗君領導，「可是我們外交部我們明祺政次是副總談判代表」，駐美代表俞大使更是關鍵人物。

他強調，「人家是大概還有時差，我們是24小時全部都是在備戰狀態」。這種全天候投入，展現台灣對這次談判的重視，也是能夠取得良好結果的關鍵因素之一。

林佳龍表示，這次談判不僅是經貿成果，更讓國際看見台灣的實力與地位，「這個就是我們國家的實力增強了」。