台美關稅降至15%不疊加 全球首獲美承諾232條款最惠國

台美對等關稅談判已完成總結會議，由行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊已與美方達成「對等關稅調降為15%且不疊加MFN」等多項共識。鄭麗君在記者會指出，美方也同時承諾未來若課徵232半導體及其衍生品關稅，將給予台灣最優惠待遇，她並強調台灣是全球第一個獲此承諾的國家。

台美關稅談判已完成總結會議並取得多項共識，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，在美東時間15日與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)率領的美方團隊進行總結會議，達成「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」、「深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)與美國在台協會(AIT)在美國商務部簽署投資合作備忘錄。鄭麗君、楊珍妮及駐美大使俞大㵢隨後在駐美代表處召開記者會說明。

鄭麗君在記者會上表示，台灣是美國第六大貿易逆差國，對美國而言也是最重要的半導體製造國。由於台美逆差結構高達9成來自半導體及其衍生品及ICT產品，因此台美關稅談判必須同時就對等關稅及232條款下攸關美國國安目標的相關關稅，分別與美國貿易代表署及商務部進行磋商。

鄭麗君說明，本次談判達成4個主要目標。第一，產業界期待的對等關稅調降，從去年4月的32%、8月初20%，成功調降至15%，「並且不疊加」。她指出，依據台灣主要智庫推估，與過去32%關稅相比，15%不疊加的稅率可使對我國產業出口、就業與GDP成長的衝擊減緩8成。

鄭麗君也強調，15%不疊加的稅率與歐、日、韓等美國主要盟友齊平，讓台灣與主要競爭國站在相同立足點。她舉工具機為例，過去台灣輸美MFN為4%，韓國因FTA(自由貿易協定)為零，日本因貿易協定為2.6%；但談判後，台、日、韓就工具機輸美關稅皆為15%，形成相同競爭條件。她並補充指出，15%不疊加的計算方式與歐盟、日、韓、瑞士等國相同，我方也向美方提出爭取超過1,000項對等關稅豁免。

美國政府日前公布針對部分高階半導體課徵25%關稅，鄭麗君表示，主要是針對涉及NVIDIA或AMD相關輸入中國的晶片，但她也強調，美方承諾未來制定232半導體及其衍生品關稅時，不論稅率為何，都將給予台灣最優惠待遇。她說：『(原音)但是我們可以跟國人報告，由於台、美已經完成談判，那我們是全球第一個獲得美方所承諾的，不論未來第二階段的半導體及其衍生品的關稅為何，我們都將獲得最優惠的待遇，我想這免除了我們的高科技產業所面對的未來的不確定性。』

鄭麗君表示，台、美雙方的投資合作仍以供應鏈為主，台灣高科技產業已是國際性產業，近年持續布局國際，未來將由政府與企業合作擴大在美投資布局，並以「台灣模式」協助產業切入美國本土供應鏈、搶占AI商機。

鄭麗君指出，政府提出的「台灣模式」包含兩項資本承諾，首先是由企業基於國際布局自主規劃2,500億美元FDI直接投資，這是跟企業界座談訪查後匯聚出的企業投資規模，沒有時間表，有些是已在進行的投資計劃；其次是政府提供信用保證，支援金融機構提供融資上限2,500億美元授信額度，協助有融資需求的企業赴美布局。

鄭麗君說，總結會議後於商務部與美方簽署台美投資合作協議，預計數週後再與美國貿易代表署進一步簽署台美對等貿易協議，並將在完成後對外說明。(編輯：陳文蔚)

