即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

台美關稅談判拍板定案，美方對台對等關稅降為15%，且不疊加原MFN稅率，台灣取得與日本、南韓、歐盟齊平的「最優惠盟國待遇」。經濟部長龔明鑫今（16）日表示，心情「撥雲見日」，不僅中小企業與傳統產業壓力大減，高科技產業在232條款下，多數半導體、ICT產品也可享零關稅或豁免，台美將深化半導體與高科技戰略合作，形成雙贏布局。

台美關稅談判傳來重大突破！台美雙方已達成最終協議，美方對台對等關稅調降為15%，且不再疊加原有MFN稅率，台灣一舉獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日本、南韓、歐盟齊平。同時，在企業自主原則下，台灣業者將規劃對美投資2,500億美元，我國政府也將以信用保證方式，支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度。

廣告 廣告

對此，經濟部長龔明鑫今日上午出面說明「台美關稅談判總結」。他表示，消息傳來心情如同「撥雲見日」，股市表現也反映市場正面看待，無論投資人或產業界，多數對談判成果持肯定態度。

龔明鑫指出，第一，過去中小企業與傳統產業長期承受美國高關稅壓力，經濟部始終關切如何協助。此次關稅降至15%，與日、韓站在同一基準點，是重要突破。他說明，過去日本、南韓因與美國有FTA，出口多為零關稅，台灣則高達40%，如今透過談判拉平至15%，雖仍非FTA，但競爭條件已大幅改善。

第二，在高科技產業方面，攸關國安的「232條款」也終於明朗。龔明鑫表示，台灣成為全球第一個替本國對美投資業者，爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時也取得汽車零組件、木材等項目的232關稅優惠。他指出，232調查涵蓋半導體、電子零組件等戰略物資，因美國新政府上任後啟動調查，一度影響談判進程，如今結果底定，對產業穩定極為關鍵。

龔明鑫說，未來納入232條款的多數項目，原則上都可享零關稅或豁免。台灣2024年出口美國的ICT產品比重已超過8成，未來恐將更高，無論傳產或高科技，台灣在美國市場幾乎都取得最優惠關稅待遇。

第三，在投資布局上，經濟部估算，扣除AI伺服器與能源後，核心仍是半導體投資。五奈米以下先進製程方面，2030年台美產能比約為85比15，2036年為80比20，台灣仍是全球最重要的製造基地，美國則成為最重要的應用市場，雙方將形成長期戰略夥伴。

第四，龔明鑫強調，雙向投資將帶動半導體生態鏈完整化。美國企業可加強投資台灣五大信賴產業與生技領域，而台灣也能補足記憶體、材料與設備等弱項，結合美國優勢，共同布局無人機、機器人、量子科技等下一世代產業，朝雙贏方向發展。





原文出處：快新聞／台美關稅降至15%不疊加！與日韓歐盟齊平 龔明鑫：心情如撥雲見日

更多民視新聞報導

台美關稅15%不疊加 鄭麗君曝達成4大目標：GDP成長衝擊減緩八成

台美關稅15%不疊加！待遇優於他國 范雲喊話藍白：別再唱衰台灣

關稅談判大成功！台灣獲最優惠盟國待遇 律師酸爆：打臉舔中政客

