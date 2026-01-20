台美關稅降至15％不疊加 陳其邁：高雄傳產暫鬆一口氣

台美關稅談判於美東時間15日完成總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15％，且不疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率，並在半導體及半導體衍生品232關稅中爭取到最優惠待遇。高雄市長陳其邁今（20）日受訪時直言，對於以中小企業與傳統產業為主的高雄而言，15％且不疊加的關稅結果，至少能讓相關產業「暫時鬆一口氣」，對高雄整體產業發展具有正面助益。

陳其邁表示，這次關稅談判成果，應給予行政院副院長鄭麗君及談判團隊高度肯定。高雄中小企業與傳統產業比重高，關稅若再加重，衝擊將首當其衝，如今談成不疊加的15％，對高雄傳統產業來說，可以讓他們暫時鬆一口氣，這部分對高雄產業發展是有利的。

陳其邁指出，更重要的是，美國在工業化過程中持續強化製造業，並配合全球供應鏈再重組，這對台灣來說相當關鍵，希望政府能提出好的、完整的配套措施，協助不論是AI產業或傳統產業，在供應鏈重組過程中把握契機，並輔導業者以「台灣隊」的整體供應鏈布局，在前進美國或全球市場時能夠搶得先機。

陳其邁也強調，政府是否有完整配套措施非常重要，包含資金、設廠及市場布局等面向，都希望能給傳統產業更多支持或補助。

此外，高雄市警察局今日下午將舉行卸、新任局長交接典禮。陳其邁表示，首先要再次感謝局長林炎田過去的努力，讓高雄治安能夠維持穩定，警察局長最重要的工作就是貫徹法律執行、強力打擊犯罪、維護治安，這也是他對警察局長的唯一要求。

陳其邁進一步表示，在執法過程中，一方面要維持治安，另一方面也要同步精進警察同仁的待遇，同時思考高雄未來治安工作如何結合智慧與科技，持續提升打擊犯罪的效能。高雄活動多，大型活動期間人潮眾多，如何進一步預防犯罪、加強勤務部署，保障活動順利進行，也是治安工作的重點，希望新任警察局長能盡速了解高雄治安狀況，讓相關工作立即上手、不致中斷。

